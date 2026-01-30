به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اجازه استخراج، صادرات و خرید و فروش نفت ونزوئلا را در صورتی صادر می‌کنیم که این عملیات توسط یک نهاد حقوقی ثبت‌شده در آمریکا انجام شود.

در این بیانیه آمده است: عملیات مربوط به نفت ونزوئلا شامل معاملات با طرف‌های روسی نخواهد بود.

پیشتر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود در صورت شکست دیپلماسی، واشنگتن آماده استفاده از زور برای جلب همکاری ونزوئلا است.

روبیو در نشست اخیر با کنگره آمریکا اعلام کرد که در صورت عدم همکاری کامل دولت موقت ونزوئلا، از «قدرت نظامی» استفاده می کند.

این مقام آمریکایی، باز کردن بخش انرژی ونزوئلا به روی شرکت‌های آمریکایی و دسترسی آنها به تولید نفت در کنار استفاده از درآمدهای نفت برای خرید کالاهای آمریکایی را از جمله خواسته های واشنگتن از کاراکاس اعلام کرد.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا، چپاول نفت این کشور را هدف نهایی آمریکا اعلام کرده بود.

دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی واشنگتن تاکید دارد.