فاز 12 میدان گاز پارس جنوبی به مرحله تولید اولیه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، غلامرضا منوچهری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پروژه فاز 12پارس جنوبی از سه بخش اصلی حفاری، تاسیسات فراساحلی و خشکی تشکیل شده است، افزود: بخش دریا که شامل دو بخش حفاری و تاسیسات فراساحلی است حدود 42 درصد و بخش خشکی حدود 11 درصد پیشرفت دارد .

وی با بیان اینکه حفاری سه چاه ارزیابی فاز 12 و کارهای تکمیلی آنها انجام شده است، اظهار داشت: کار حفاری چاه های توسعه ای روی سکوی اول در حال انجام است به طوری که سه حلقه چاه به مخزن رسیده، سه حلقه دوم هم نزدیک مخزن است و سه حلقه دیگر نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است .

مدیرعامل شرکت پتروپارس گفت: تاکنون یک میلیارد و 400 میلیون دلار در فاز 12 پارس جنوبی هزینه شده که یک میلیارد و 200 میلیون دلار آن به پیمانکارها پرداخت شده است .

منوچهری افزود: عمده تامین مالی این پروژه توسط شرکت نیکو انجام شده و حدود 150 میلیون دلار نیز توسط شریک آنگولایی (شرکت سانانگول) تامین شده است .

وی با بیان اینکه حدود 200 میلیون دلار به پیمانکاران بدهکار هستیم، اظهار داشت: با قولهای وزیر نفت افق بهتری برای تامین مالی فراهم شده و می توانیم پیشرفت کارها را افزایش دهیم .

مدیرعامل شرکت پتروپارس اظهار داشت: پروژه فاز 12 پارس جنوبی در گذشته به دلیل تغییرات متعددی که روی طرح اتفاق افتاده و کمبود اعتبار تاخیرهایی داشته است اما امیدواریم در صورت تامین مالی بتوانیم ظرف 30 ماه آینده پالایشگاه را به مرحله تولید اولیه برسانیم .

وی تصریح کرد: تا رسیدن به این نقطه حداقل چهار میلیارد دلار دیگر باید در این پروژه سرمایه گذاری شود .