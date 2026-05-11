۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

در پاسخ به توهم ترامپ؛

ونزوئلا: ایالت پنجاه و یکم آمریکا نمی‌شویم

رئیس جمهور موقت ونزوئلا در واکنش به توهم ترامپ، تصریح کرد: هرگز به تبدیل شدن به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا فکر هم نکرده‌ام.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لا جرنادا»، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا امروز دوشنبه در سخنانی به توهمات دونالد ترامپ درباره الحاق کشورش به آمریکا را رد و تصریح کرد که کاراکاس «هرگز» به تبدیل شدن به ایالت پنجاه و یکم آمریکا آنطور که رئیس جمهور آمریکا می گوید، فکر نمی کند.

رئیس جمهور موقت ونزوئلا هنگام خروج از جلسه‌ ای در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در مورد اختلاف ارضی یک قرنی میان کشورش با گویان، توسط روزنامه‌نگاری از شبکه تله‌سور در همین خصوص مورد سوال قرار گرفت.

دلسی رودریگز در این باره پاسخ داد: این موضوع هرگز در نظر نیز گرفته نخواهد شد؛ زیرا اگر چیزی وجود داشته باشد که ما ونزوئلایی‌ ها داشته باشیم، این است که ما عاشق روند استقلال خود هستیم، ما عاشق قهرمانان خود هستیم.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش با تکرار زیاده خواهی و زورگویی خود علیه سایر کشورهای مستقل بر خلاف قوانین بین المللی اعلام کرد که الحاق ونزوئلا به کشورش به عنوان پنجاه و یکمین ایالت را «به صورت جدی بررسی می‌کند!»

    • صادق IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      بله، ترامپ مانندسگیه که هرچی بیشترجلوش استخون بندازیدبیشتر واق واق میکنه
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      اگر این رییس‌جمهور مردمی بودکمی به غیرتش برمی خورد که چرابایدازکشوربه استان تبدیل شویم ملتهامی جنگندازاستان به کشورتبدیل شوند این خانم اگرمردبودایستادگی می کرد
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      خانم رییس خواب بودی که کشورت. به یغما رفت در مقابل کشتاردردریای کاراییب حتی یک تیرشلیک نکردید اگرسایراستانهای آمریکا هم مثل ونزوئلا باشندوای برامریکا که این همه شرقی پول جمع می کنند که یک روزدرامریکاباشند
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      داره سر به سرتون میذاره

