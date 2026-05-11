به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لا جرنادا»، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا امروز دوشنبه در سخنانی به توهمات دونالد ترامپ درباره الحاق کشورش به آمریکا را رد و تصریح کرد که کاراکاس «هرگز» به تبدیل شدن به ایالت پنجاه و یکم آمریکا آنطور که رئیس جمهور آمریکا می گوید، فکر نمی کند.

رئیس جمهور موقت ونزوئلا هنگام خروج از جلسه‌ ای در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در مورد اختلاف ارضی یک قرنی میان کشورش با گویان، توسط روزنامه‌نگاری از شبکه تله‌سور در همین خصوص مورد سوال قرار گرفت.

دلسی رودریگز در این باره پاسخ داد: این موضوع هرگز در نظر نیز گرفته نخواهد شد؛ زیرا اگر چیزی وجود داشته باشد که ما ونزوئلایی‌ ها داشته باشیم، این است که ما عاشق روند استقلال خود هستیم، ما عاشق قهرمانان خود هستیم.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش با تکرار زیاده خواهی و زورگویی خود علیه سایر کشورهای مستقل بر خلاف قوانین بین المللی اعلام کرد که الحاق ونزوئلا به کشورش به عنوان پنجاه و یکمین ایالت را «به صورت جدی بررسی می‌کند!»