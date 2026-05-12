به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه «هاآرتص» چاپ سرزمین های اشغالی گزارش داد که یک مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی در سیستم ذخیره نیروی زمینی ارتش این رژیم در جبهه شمال [فلسطین اشغالی] اعتراف کرد که هیچ راهکار تکنولوژیکی برای مقابله با پهپادهایی که بر پایه فیبر نوری هدایت می‌شوند، وجود ندارد.

وی به این روزنامه گفت که عقب راندن حزب‌الله به سمت شمال [اسرائیل] نیز بی‌فایده است؛ چرا که این پهپادها امکان شلیک و هدایت حتی تا مسافت ۶۰ کیلومتری را دارند.

کانال ۱۲ اسرائیل نیز دیروز در گزارشی اذعان کرد: ارتش، پهپادهای حامل مواد منفجره را سلاح مرکزی حزب الله توصیف می کند و اذعان دارد که هیچ راه حل میدانی برای مقابله با آنها وجود ندارد.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد: فرماندهی شمالی تلاش‌های اطلاعاتی خود را برای ردیابی اپراتورهای پهپاد متمرکز کرده و اذعان دارد که نتایج کافی نبوده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک نظامی ذخیره این رژیم در لبنان آورده است: ما در برابر پهپادها درمانده‌ایم و یکی از جنگنده‌ها بر فراز آسمان نظارت دارد.

گفتنی است که پهپادهای انتحاری حزب الله که با رشته نازکی از فیبر نوری کنترل می‌شوند در حمله به مواضع و ماشین آلات نظامیان اسرائیلی بسیار موفق عمل کرده‌اند و منابع اسرائیلی اذعان دارند که ارتش اسرائیل برای مقابله با این پهپادها عملا راهکاری ندارد.

گسترش استفاده از این نوع پهپادها، جنگ لبنان را به جنگ فرسایشی برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل کرده و مانع بازگشت ساکنان شهرک‌های یهودی نشین به شمال اسرائیل شده است.