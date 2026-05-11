محمدی: ۸۰ درصد بادام زمینی کشور در آستانه‌ اشرفیه تولید می شود

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تولید بادام زمینی اظهار کرد: آستانهاشرفیه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت بادام زمینی دارد.
وی با بیان اینکه بهره برداران این شهرستان ۸۰ درصد بادام زمینی کشور را تامین میکنند، افزود: این شهرستان با دارا بودن حدود ۳ هزار و ۲۰۰ بهرهبردار، سالانه نزدیک به ۱۲ هزار تُن محصول تولید میکند.
توسعه مکانیزاسیون؛ کاهش هزینه و افزایش بهرهوری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، توسعه روشهای مکانیزه را یکی از اولویتهای این نهاد برشمرد و تصریح کرد: بهرهگیری از روشهای مکانیزه در مراحل کاشت، داشت و برداشت، کاهش هزینههای تولید و همچنین کاهش مصرف بذر را به همراه دارد.
محمدی اضافه کرد: در روش سنتی حدود ۱۵۰ کیلوگرم بذر در هکتار مصرف میشود، در حالی که در روش مکانیزه این میزان به ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم کاهش مییابد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد کشاورزان شهرستان بادام زمینی را به صورت مکانیزه کشت میکنند که این امر افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصولات را در پی داشته است.
زمان کشت و توصیههای فنی به کشاورزان
محمدی با بیان اینکه کاشت بادام زمینی از اوایل اردیبهشت ماه آغاز میشود، خاطرنشان کرد: دوره رشدی این محصول ۱۱۰ تا ۱۲۰ روز است. به همه کشاورزان توصیه میشود نسبت به ضدعفونی بذور اقدام کرده و تقویم زراعی را دقیقاً رعایت کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان به مهمترین مشکل تولید بادام زمینی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: قارچ و پوسیدگی طوقه بادام زمینی، اصلیترین چالشی است که کشاورزان با آن مواجه هستند. کنترل این بیماری نیازمند نظارت کارشناسان، استفاده از بذور سالم و رعایت تناوب زراعی است.
