۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۵۴

تصویب قانون اعدام اعضای حماس در پارلمان رژیم صهیونیستی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تصویب پیش نویس قانون اعدام اعضای یگان ویژه جنبش حماس در کنست (پارلمان) این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» چاپ سرزمین های اشغالی تأیید کرد که کنست رژیم اسرائیل در شور دوم و سوم، قانون اعدام عناصر یگان نخبه وابسته به حماس» را به طور نهایی تصویب کرد.

از سوی دیگر روزنامه معاریو؛ دیگر رسانه صهیونیستی نیز با اعلام این خبر افزود که این قانون با اکثریت قریب به اتفاق آراء تصویب شد و این قانون شامل صدور اعدام و برگزاری محاکمه علنی اعضای نخبه حماس است.

گفتنی است که پیش نویس این قانون، اواخر مارس گذشته در جلسه عمومی کنست با ۶۲ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسیده بود.

    • IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      این درست نیست
    • عباس IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      این صهیونیست‌ها رو همون هیتلر باید یکی‌یکی کباب می‌کرد تا الان دستور قتل غیرقانونی صادر نکنند.

