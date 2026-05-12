وال استریت ژورنال: امارات مخفیانه به ایران حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال ستریت ژورنال به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد: امارات متحده عربی اندکی پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برقراری آتش‌بس [با ایران] را اعلام کند، به صورت مخفیانه به ایران حمله کرده است.

این روزنامه آمریکایی نوشت که ارتش امارات با اتکا به جنگنده‌های غربی و شبکه‌های پیشرفته تجسسی خود، رویکرد نظامی فعال‌تری را در پیش گرفته است. بر اساس این گزارش، حملات اخیر نشان‌دهنده تمایل فزاینده ابوظبی برای استفاده از ابزارهای نظامی جهت صیانت از قدرت اقتصادی و گسترش نفوذ خود در سطح خاورمیانه است.

این رسانه فاش کرد که در یکی از این عملیات‌ها که در ماه آوریل انجام شد، پالایشگاه نفت ایران در جزیره لاوان هدف حملات هوایی امارات قرار گرفت. این تهاجم منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده و توقف بخش مهمی از فرآیند تولید در این تأسیسات شد. نکته قابل توجه این است که حمله به جزیره لاوان درست در روزهایی رخ داد که رئیس‌جمهور آمریکا، برقراری آتش‌بس با ایران را اعلام کرده بود.

بر پایه این گزارش، این منابع آگاه اعلام کردند که کاخ سفید به طور مخفیانه از مشارکت نظامی امارات در این حملات و همچنین ورود سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس به این نبرد استقبال کرده است.

این در حالی است که وزارت امور خارجه امارات تاکنون از هرگونه اظهارنظر رسمی در خصوص این حملات خودداری کرده است.