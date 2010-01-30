علیاصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه درباره شکلگیری برنامه مناظره "رو به فردا" و اهداف آن به خبرنگار مهر گفت: در شورای طرح و برنامه شبکه سه تصمیم گرفتیم ادامه برنامه "رو به فردا" در قالب مناظره از شبکه سه تهیه و پخش شود، به همین دلیل پیشنهاد برنامه مناظره "رو به فردا" را به آقای میرباقری معاون سیما دادیم که بعد از موافقت ایشان و تایید آقای مهندس ضرغامی برنامه روی آنتن رفت. البته تاکید آقای ضرغامی هم در تولید این برنامه بیتاثیر نبود، چرا که ایشان به شبکهها دستور تولید برنامههای مناظره را داده بود.
وی درباره اینکه برنامه مناظره "رو به فردا" تا چه حد بر اساس الزامات شرایط روز تهیه میشود، گفت: قرار نیست صرفاً برنامه مناظره محور باشد و گاهی به فراخور موضوعات روز و دغدغههای عمومی به موضوعات مختلف میپردازیم، حتی تصمیم گرفتهایم در برنامههای مناظره فراتر از موضوعات سیاسی و در میزگرد تخصصی با حضور صاحبنظران به موضوعهای داغ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم بپردایم.
مدیر شبکه سه خاطر نشان ساخت: پیش بینی میکنیم در این زمینه مهمانان مختلف در برنامههای مناظره حضور داشته باشند و موضوعات داغ را مطرح کنیم. در واقع علاقهای نداریم فقط روی موضوع سیاسی تمرکز داشته باشیم.
پورمحمدی درباره طریقه دعوت افراد در برنامه مناظره "رو به فردا" گفت: برای هر موضوعی فهرستی از اشخاص متناسب با موضوع تهیه میکنیم. البته هماهنگی با افراد برای شرکت در یک مناظره با جناحهای مختلف کار دشواری است و بارها آمدن مهمانان دستخوش تغییرات قرار میگیرد.
وی ادامه داد: همانطور که آقای مهندس ضرغامی تاکید کردند قرار است در برنامههای مناظره از همه جریانات سیاسی دعوت کنیم، چرا که فلسفه وجودی برنامه مناظره ایجاب میکند تا از همه سلایق و جناحهای مختلف حضور داشته باشند، اما متاسفانه یک جریان سیاسی تمایلی به شرکت در برنامه را ندارند، شرط و شروط میگذارند، بدقولی میکنند و در آخرین لحظات از حضور در برنامه انصراف میدهند.
مدیر شبکه سه درباره اینکه آیا صدا و سیما در برنامههای مناظره برای صحبت مهمانان خطوط قرمز میگذرد، گفت: نه، ما هرگز خط قرمز برای مهمانان نگذاشتیم و اعتقادی هم به این کار نداریم.
پورمحمدی درباره هفتگی شدن پخش برنامه "رو به فردا" گفت: پخش این برنامه از ابتدا هم به صورت هفتگی تصویب شده بود و در زمانی که پخش فوتبال قطع شد به صورت سه شب در هفته روی آنتن رفت و بعد از شروع مسابقات دوباره پخش آن هفتگی شد. پخش برنامه "رو به فردا" تا پایان ایام دهه فجر متوقف شده و برنامه "دیروز امروز فردا" هر شب روی آنتن شبکه سه میرود. بعد از دهه فجر دوباره "رو به فردا" روی آنتن میرود. البته امیدوارم مهمانان در این برنامه مناظره شرکت کنند.
وی با اشاره به کسانی که شرکت در برنامه مناظره "رو به فردا" را رد کردند، گفت: آقایان تابش، مسجد جامعی، مجید انصاری، کریمی (نماینده کرمان)، محمود دعایی، مسیح مهاجری و ... دعوت ما را برای شرکت در برنامه "رو به فردا" رد کردند. همچنین آقایان علیخانی، حضرتی، مرعشی، علی عسگری (عضو مجمع تشخیص مصلحت) و ... آمدن به برنامه را به آینده موکول کردند یا برای فرد مقابلشان در مناظره شرط گذاشتند.
مدیر شبکه سه درباره انتخاب یامینپور برای اجرای برنامه "رو به فردا" گفت: او از مجریان شبکه سه است و اجرای برنامه "ایران 88" را به عهده داشت. علاوه بر آن مجری با سواد و با تحصیلات بالا است. بنابراین بهترین گزینه برای اجرای برنامه است.
پورمحمدی درباره اینکه یامینپور بیشتر گرایشاش به سمت یک جناح است و این را میتوان در صحبتهایش در مناظره متوجه شد، گفت: نه، این مسئله را قبول ندارم.
وی درباره نحوه بالا بردن جذابیت مناظرهها برای مخاطبان عنوان داشت : سعی میکنیم موضوعات جذاب و متنوع را برای مباحث انتخاب میکنیم تا با دعوت از صاحبنظران به نتایج مطلوبی در مباحث برسیم. برنامه "رو به فردا" فرصت خوبی برای ارائه نظرات، دیدگاهها و تفکرات گوناگون صاحبنظران و متفکران از جناحهای مختلف در کشور است تا پیرامون موضوعات مختلف مباحثه صورت بگیرد.
مدیر شبکه سه در پایان اشاره کرد: نباید انتظار داشت که در این مباحثهها یک نفر پیروز و یک نفر شکست میخورد. در واقع علاقمندان باید شجاعانه در این برنامه شرکت کنند.
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