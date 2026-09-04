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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

خدادادی: عادی شدن جنگ، جامعه جهانی را تهدید می‌کند

خدادادی: عادی شدن جنگ، جامعه جهانی را تهدید می‌کند

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه امروز جامعه جامعه جهانی را تهدید می کند، تنها جنگ نیست، بلکه عادی شدن جنگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در کنفرانس جهانی نمایندگان جوان به سمرقند سفر کرده است، ضمن مشارکت در نشست های این کنفرانس در پنل مربوط به پاسداری از حقوق جوانان در دوران منازعات، ایراد سخنرانی پرداخت.

خدادادی در ابتدا ضمن اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، آن را یکی از تلخ ترین و دردناک ترین نمونه های هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خواند و گفت: سخن گفتن از صلح، امنیت، حقوق بشر و آینده جوانان و کودکان، بدون یادآوری کودکانی که قربانی جنگ و تجاوز شده اند، معنایی ناقص و حتی تلخ خواهد شد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی بر گزینشی بودن حقوق بشر تاکید کرد و گفت: مسئولیت حقوق بین الملل تنها به کسی محدود نمی شود که ماشه را می کشد یا دستور حمله را صادر می کند، بلکه با کسانی است که آن را ممکن کردند و اجازه استفاده از قلمرو و ظرفیت های خود را داده اند و کسانی که سکوت کردند و آنهایی که امروز تلاش می کنند حقیقت را پشت روایت های سیاسی پنهان نمودند.

خدادادی در پایان سخنرانی خود با تاکید بر لزوم ایجاد قانون به عنوان ابزار قدرت برای جلوگیری از کشتار کودکان، گفت: سکوت در برابر مرگ کودکان، بی طرفی نیست. سکوت در برابر نقض آشکار حقوق غیرنظامیان، در بسیاری از موارد، به معنای عادی سازی آن است و آنچه امروز جامعه جامعه جهانی را تهدید می کند، تنها جنگ نیست، عادی شدن جنگ است.

کد مطلب 6937400
زهرا علیدادی

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