به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله سرمدی شامگاه جمعه در تجمعات شبانه مشگینشهر با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، بعثت متعلق به مردم است و ملت ایران امروز در برابر دیدگان جهانیان از عزت و اقتدار برخوردار است.
وی با اشاره به حضور مردم ایران در صحنههای مختلف افزود: در بسیاری از کشورهایی که جنگ رخ میدهد، مردم برای حفظ جان خود مهاجرت میکنند و از کشور خارج میشوند، اما در ایران شاهد مهاجرت معکوس بودیم و حتی ایرانیان خارج از کشور در دوران جنگ به کشور بازگشتند.
استاد حوزه و دانشگاه وحدت ملی و انسجام مردم را بزرگترین مؤلفه قدرت کشور دانست و گفت: ملت ایران با اتحاد و همبستگی توانسته است در برابر بزرگترین استکبار جهانی ایستادگی کند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
حجت الاسلام سرمدی اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اتحاد مردم و مسئولان بیان کرد: توصیه مؤکد رهبر معظم انقلاب همواره این بوده است که مردم و مسئولان اتحاد خود را حفظ کنند و اجازه ندهند دشمن از اختلافات و دوگانگیها سوءاستفاده کند.
وی ادامه داد: دشمن برای ضربه زدن به وحدت کلمه و همبستگی ملت ایران برنامهریزی کرده و امید دارد میان مردم و مسئولان اختلاف ایجاد شود، بنابراین همه جریانهای سیاسی و گروههای مختلف جامعه باید در حفظ منافع ملی و انسجام کشور متحد باشند.
حجت الاسلام سرمدی با تأکید بر ضرورت پرهیز مسئولان از ایجاد دوگانگی در جامعه گفت: مسئولان نباید با اظهارات یا رفتارهای خود موجب ایجاد شکاف میان مردم شوند، بلکه باید وفاق و اتحاد را در عمل و گفتار به نمایش بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان به اختلافات میان مسئولان و مردم طمع کردهاند و تلاش میکنند از هر شکافی برای ضربه زدن به کشور استفاده کنند؛ بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، وحدت و انسجام هستیم.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه تصریح کرد: مردم ایران بیش از ۶ ماه است که میدان را ترک نکردهاند و با وجود همه فشارها و مشکلات، همچنان پای کشور و آرمانهای خود ایستادهاند و این مسیر را ترک نخواهند کرد.
نظر شما