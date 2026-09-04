  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

وحدت و انسجام ملی بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبارجهانی است

وحدت و انسجام ملی بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبارجهانی است

مشگین‌شهر- استاد حوزه و دانشگاه گفت: وحدت و انسجام ملی بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبار جهانی است و مردم و مسئولان باید از هر اقدامی که به این اتحاد خدشه وارد می‌کند، پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله سرمدی شامگاه جمعه در تجمعات شبانه مشگین‌شهر با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، بعثت متعلق به مردم است و ملت ایران امروز در برابر دیدگان جهانیان از عزت و اقتدار برخوردار است.

وی با اشاره به حضور مردم ایران در صحنه‌های مختلف افزود: در بسیاری از کشورهایی که جنگ رخ می‌دهد، مردم برای حفظ جان خود مهاجرت می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند، اما در ایران شاهد مهاجرت معکوس بودیم و حتی ایرانیان خارج از کشور در دوران جنگ به کشور بازگشتند.

استاد حوزه و دانشگاه وحدت ملی و انسجام مردم را بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت کشور دانست و گفت: ملت ایران با اتحاد و همبستگی توانسته است در برابر بزرگ‌ترین استکبار جهانی ایستادگی کند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

حجت الاسلام سرمدی اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اتحاد مردم و مسئولان بیان کرد: توصیه مؤکد رهبر معظم انقلاب همواره این بوده است که مردم و مسئولان اتحاد خود را حفظ کنند و اجازه ندهند دشمن از اختلافات و دوگانگی‌ها سوءاستفاده کند.

وی ادامه داد: دشمن برای ضربه زدن به وحدت کلمه و همبستگی ملت ایران برنامه‌ریزی کرده و امید دارد میان مردم و مسئولان اختلاف ایجاد شود، بنابراین همه جریان‌های سیاسی و گروه‌های مختلف جامعه باید در حفظ منافع ملی و انسجام کشور متحد باشند.

حجت الاسلام سرمدی با تأکید بر ضرورت پرهیز مسئولان از ایجاد دوگانگی در جامعه گفت: مسئولان نباید با اظهارات یا رفتارهای خود موجب ایجاد شکاف میان مردم شوند، بلکه باید وفاق و اتحاد را در عمل و گفتار به نمایش بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان به اختلافات میان مسئولان و مردم طمع کرده‌اند و تلاش می‌کنند از هر شکافی برای ضربه زدن به کشور استفاده کنند؛ بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، وحدت و انسجام هستیم.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه تصریح کرد: مردم ایران بیش از ۶ ماه است که میدان را ترک نکرده‌اند و با وجود همه فشارها و مشکلات، همچنان پای کشور و آرمان‌های خود ایستاده‌اند و این مسیر را ترک نخواهند کرد.

کد مطلب 6937402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها