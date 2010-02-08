60 دستگاه پل عابر پیاده در راه های گلستان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای طرحهای دهه فجر این اداره کل افزود: برای احداث و نصب پل عابر پیاده بیش از دو میلیارد و 750 میلیون ریال هزینه شده تا از طریق آن روستاهای حاشیه راه بتوانند با سهولت و ایمنی از عرض جاده عبور کنند.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بهره برداری از 45 پروژه عمرانی راه و ترابری گلستان با بیش از 61 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

وی اظهار داشت: عمده این پروژه ها شامل زیرسازی، آسفالت راه های روستایی به خصوص در مناطق محروم استان است.

شورابی افزود: احداث و نصب پنج ستگاه پل عابر پیاده ، احداث و نصب 6.5 کیلومتر روشنایی و احداث چندین دستگاه پل، شانه سازی و روکش آسفالت در محورهای استان از مهمترین پروژه های عمرانی راه و ترابری گلستان بوده است که در این ایام بهره برداری شد.

مدیرکل راه و ترابری گلستان افزود: احداث 56 کیلومتر راه روستایی جهت برخورداری روستائیان راه آسفالته مطلوب با اعتباری بیش از 51 میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی است که در این ایام به بهره برداری رسید.

گلستان بیش از پنج هزار میلیارد ریال راه اصلی و فرعی دارد.