به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اسماعیلزاده اظهار کرد: وقوع یک فقره واژگونی خودرو در محور مواصلاتی بجستان به فیضآباد به مرکز هدایت عملیات اورژانس تربت حیدریه گزارش شد که بلافاصله هماهنگیهای لازم میان مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستانهای گناباد و تربتحیدریه جهت اعزام تیمهای امدادی و تجهیزات مورد نیاز صورت گرفت.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت مدیریت صحنه حادثه، عملیات تریاژ (اولویتبندی مصدومان) در لحظات اولیه حضور تیمهای امدادی انجام شد که این اقدام نقش مهمی در مدیریت وضعیت مصدومان و نجات جان آنان ایفا کرد.
وی بیان کرد: با ارزیابی وضعیت جسمانی سرنشینان توسط کارشناسان اورژانس، بالگرد اورژانس هوایی گناباد بلافاصله جهت انتقال مصدومی که وضعیت بالینی وی بحرانی گزارش شده بود، به محل حادثه فراخوانده شد.
اسماعیلزاده با تشریح روند امدادرسانی و انتقال حادثه دیدگان به مراکز درمانی، تصریح کرد: پس از انجام اقدامات درمانی و پیش بیمارستانی در محل حادثه، چهار مصدوم این سانحه برای ادامه فرآیند درمان به بیمارستانها منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: یکی از مصدومان توسط آمبولانسهای زمینی به بیمارستان شهدای تربتحیدریه انتقال یافت و سه مصدوم دیگر نیز با بهرهگیری از توان بالگرد اورژانس هوایی و آمبولانسهای زمینی به بیمارستان علامه بهلول گناباد منتقل شدند.
وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این سانحه دلخراش، از جان باختن یکی از سرنشینان خودرو خبر داد و گفت: متأسفانه شدت حادثه و جراحات وارده به حدی بود که یکی از پنج سرنشین خودرو در همان دقایق نخست و پیش از رسیدن نیروهای امدادی در صحنه تصادف جان خود را از دست داد؛ تلاشهای کادر فوریتهای پزشکی برای احیای این فرد نیز بینتیجه ماند.
نظر شما