کنترل نسخ پزشکان برای جلوگیری از تجویز بی رویه داروی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی ظهر روز دوشنبه 19 بهمن در حاشیه بازدید از بیمارستان فارابی و افتتاح مرکز سلولهای بنیادی در این بیمارستان در جمع خبرنگاران از انجام دو پروژه جدید تحقیقاتی در حوزه سلولهای بنیادی خبر داد و گفت: این دو پروژه تحقیقاتی در انتظار تصویب نهایی بسر می برند و پس از تصویب جزئیات آنها اعلام می شود.

وی ادامه داد: سالهای زیادی است که از سلولهای بنیادی در درمانهای کم خوبی و کم بینایی استفاده می شود و به زودی دو پروژه تحقیقاتی در حوزه سلولهای بنیادی نهایی می شود که جزئیات آن بعداً اعلام می شود.

وحید دستجردی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه فناوری های نوین گفت: ایران اکنون در حوزه فناوریهای نوین در رتبه 15 دنیا و رتبه اول منطقه قرار دارد و تحقیقات خوبی در حوزه سلولهای بنیادی در ایران نیز انجام گرفته است.

وزیر بهداشت در خصوص توان دارویی کشور نیز خاطرنشان کرد: صنعت داروسازی ایران توانمندی خوبی دارد تا حدی که برخی از کشورها مایل به همکاری مشترک با ایران هستند. از میان داروهای مصرفی در کشور نیز ما تنها 3 درصد را وارد می کنیم که در حال تلاش برای تولید این 3 درصد در داخل کشور هستیم.

وی اضافه کرد: 9 کارخانه دارویی نیز در حوزه تولید مواد اولیه دارویی فعالیت می کنند و به تازگی نیز خط تولید داروهایی برای درمان بیماران تالاسمی و ضد سرطان در کشور افتتاح شده است.

وحیددستجردی در خصوص توجه پزشکان کشور به داروهایی که در داخل تولید می شود، گفت: اثرات داروهای ایرانی و تولید شده در داخل کشور به اثبات رسیده است و هیچ مشکلی در مصرف این داروها وجود ندارد و ما توصیه کرده ایم که پزشکان نیز در تجویز داروها، داروهای ایرانی را مدنظر قرار دهند.

وی اضافه کرد: داروهای خارجی علاوه بر اینکه گران قیمت هستند، هزینه سنگینی برای خانواده های بیماران در پی دارد. در این راه نسخی که تعداد زیادی داروی خارجی در آن تجویز شده باشد نیز به صورت تصادفی بررسی و کنترل می شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت گفت: سازمان تامین اجتماعی 380 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارد و ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز دو هفته پیش نامه ای مربوط به پرداخت این بدهی را امضا کرده است که لازم است جلسه مشترکی دوباره برگزار شود.