https://mehrnews.com/x3dtJj ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6995793 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۴ حماسه حضوری که ۲۴۵ شبه شد؛ مردم زاهدان همچنان در میدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب دویست و چهل و پنجم، تجمع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6995793 کپی شد مطالب مرتبط نظر مدیران فرهنگی سیستان وبلوچستان درباره کاروان «روایت دلیران» استان کاروان «روایت مقاومت»؛ صدای فرهنگ و اصالت مردم جنوب شرق ایران کشف ۱۴ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان وبلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی رهبر شهید
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