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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۴

حماسه حضوری که ۲۴۵ شبه شد؛ مردم زاهدان همچنان در میدان

حماسه حضوری که ۲۴۵ شبه شد؛ مردم زاهدان همچنان در میدان

زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب دویست و چهل و پنجم، تجمع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6995793

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