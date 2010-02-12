حضرت محمد(ص)؛ محور صلح و اتحاد مسلمانان

بیش از هزار و چهار صد سال پیش در 17 ربیع الاول کودکی به نام محمد در شهر مکه چشم به جهان گشود. بنابر رسم خانواده های بزرگ مکه " آمنه " محمد را به دایه ای به نام حلیمه سپرد تا در بیابان و دور از آلودگیهای شهر پرورش یابد. " حلیمه " به این کودک دلبستگی زیادی پیدا کرده بود و لحظه ای از پرستاری او غفلت نمی کرد.

"حلیمه" بر اثر علاقه و اصرار مادرمحمد ، وی را که به سن پنج سالگی رسیده بود به مکه باز گرداند . دو سال بعد که " آمنه " برای دیدار پدر و مادر و آرامگاه شوهرش عبد الله به مدینه رفت ، محمد را نیز همراه برد . پس از یک ماه ، آمنه با کودکش به در مسیر بازگشت به مکه در محلی بنام " ابواء " درگذشت و محمد در سن شش سالگی از پدر و مادر هر دو یتیم شد .

از آن زمان محمد در دامان پدر بزرگش "عبد المطلب " پرورش یافت .عبد المطلب نسبت به نوه خود که آثار بزرگی در او عیان بود مهربانی عمیقی داشت . دو سال بعد بر اثر درگذشت عبد المطلب، محمد از سرپرستی پدر بزرگ نیز محروم شد . به ناچار در سن هشت سالگی به خانه عموی خویش ابوطالب پدر حضرت علی(ع) رفت و تحت سرپرستی وی قرار گرفت .

در سن 12 سالگی بود که عمویش ابوطالب او را همراه خود به سفر تجارتی که آن زمان در حجاز معمول بود به شام برد . در همین سفر در محلی به نام " بصری " که از نواحی شام ( سوریه فعلی ) بود ، ابو طالب به راهبی مسیحی به نام "بحیرا" برخورد کرد . بحیرا هنگام ملاقات محمد از روی نشانه هایی که در کتابهای مقدس خوانده بود ، با اطمینان دریافت که این کودک همان آخرین پیغمبر است .



محمد دوران نوجوانی و جوانی چنان در پاکی و صداقت با دیگران متمایز بود که به "محمد امین" شهرت یافت .

ازدواج حضرت محمد (ص)



امانتداری و درستی پیامبر باعث شد زن ثروتمندی که پیش از آن دوبار ازدواج کرده بود و ثروتی زیاد و عفت و تقوایی بی نظیر داشت، محمد (ص) را برای تجارت به شام بفرستد و از سود بازرگانی خود سهمی به وی بدهد .

خدیجه چهل ساله که شیفته امانت و صداقت محمد شده بود پس از گذشت مدتی خواستار ازدواج با حضرت محمد(ص) شد که آن موقع بیست و پنج سال داشت. این درخواست از سوی پیامبر مورد قبول واقع شد .

محمد(ص) در اولین اقدام خود پس از ازدواج، بردگان خدیجه را آزاد کرد .

آغاز بعثت و نخستین مسلمانان



محمد امین ( ص ) قبل از شب 27 رجب در غار حرا به عبادت خدا می پرداخت ... تا اینکه در آن شب بزرگ فرشته وحی بر وی نازل شد ...

پیامبر ( ص ) دعوت به اسلام را از خانه اش آغاز کرد . ابتدا همسرش خدیجه و پسرعمویش علی به او ایمان آوردند . سپس کسان دیگر نیز به محمد (ص) و دین اسلام گرویدند . دعوتهای نخست بسیار مخفیانه بود . پس از سه سال دعوت مخفیان، پیامبری خود را برای عموم مردم آشکار کرد .



معراج



پیش از هجرت به مدینه که در ماه ربیع الاول سال سیزدهم بعثت اتفاق افتاد، دو واقعه در زندگی پیامبر مکرم (ص) پیش آمد . در سال دهم بعثت "معراج " پیغمبر اکرم اتفاق افتاد و آن سفری بود که به امر خداوند متعال و به همراه امین وحی انجام شد.



در همین سال و در شب معراج خداوند دستور داده است که امت پیامبر خاتم (ص ) هر شبانه روز پنج وعده نماز بخوانند و عبادت پروردگار جهان نمایند، که نماز معراج روحانی مؤمن است .

هجرت به مدینه



مسلمانان با اجازه پیامبر مکرم اسلام به مدینه رفتند و در مکه جز پیامبر و علی (ع ) و چند تن که یا بیمار بودند و یا در زندان مشرکان بودند کسی باقی نماند.



وقتی بت پرستان از هجرت پیامبر باخبر شدند، در پی نشستها و مشورتها قرار گذاشتند چهل نفر از قبایل را تعیین کنند، تا شب هجرت به خانه پیامبر بریزند و آن حضرت را به قتل رسانند، تا خون وی در بین تمام قبایل پخش شود و بنی هاشم نتوانند انتقام بگیرند و درنتیجه خون آن حضرت پایمال شود.



اما فرشته وحی رسول مکرم را از نقشه شوم آنها با خبر کرد. آن شب که آدمکشان قریش می خواستند این خیال شوم و نقشه پلید را عملی کنند، علی بن ابیطالب بجای پیغمبر خوابید و آن حضرت مخفیانه از خانه بیرون رفت .



ابتدا به غار ثور (در جنوب مکه ) پناه برد و از آنجا به همراه ابوبکر به سوی "یثرب " یا "مدینة النبی " که بعدها به "مدینه " شهرت یافت ، هجرت فرمود.



تغییر قبله



در همین سال از سوی خداوند متعال، دستور آمد مسلمانان از سوی بیت المقدس بسوی کعبه نماز بگزارند. علت این امر آن بود که ، یهودیان نداشتن قبله دیگری را برای دین کامل اسلام نقص شمردند و به جهانی بودن اسلام باور نداشتند. مسجد

ذوقبلتین (دارای دو قبله) یادگار آن واقعه مهم است .

نامه های رسول اکرم ( ص ) به پادشاهان



نامه های حضرت روشن و قاطع و کوتاه بودند. این نامه ها را مأمورانی با ایمان ، فداکار و با تجربه برای فرمانروایان می بردند. در این نامه ها پیامبر (ص ) آنها را به اسلام و کلمه حق و برادری و برابری دعوت می کرد . همین پیامها زمینه گسترش جهانی اسلام را فراهم آورد.

حجة الوداع

سال دهم هجرت پبامبر فرمود: مردم برای انجام مراسم عظیم حج آماده شوند. بیش از صد هزار نفر گرد آمدند. پیامبر مراسم و مناسک حج را به مسلمانان آموخت .

پیامبر در سرزمین عرفات، پس از نماز ظهر و عصر، هزاران نفر از مسلمانان را مخاطب قرار داد و مردم را به برابری و برادری فراخواند ، به رعایت حقوق بانوان سفارش کرد، از شکستن حدود الهی بیم داد ، از ستمکاری و تجاوز به حقوق یکدیگر بر حذر داشت و به تقوی توصیه کرد.

شک نیست یکی از مهمترین عوامل پیشرفت اسلام، اخلاق نیکو و برخورد متین و ملایم آن حضرت با مردم بود. او همیشه جانب عدل و انصاف را رعایت می کرد و در تجارت به دروغ و تدلیس متوسل نمی شد، هیچگاه در معامله سختگیرى نمی کرد، با کسى مجادله و لجاجت نداشت و کار خود را به دیگری واگذار نمی کرد .