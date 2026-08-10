مالک تلگرام به خوارزمی ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پاول دوروف بنیانگذار تلگرام پستی درباره المپیاد بین المللی جهانی انفورماتیک ۲۰۲۶ میلادی منتشر کرد.
این رویداد امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شد. پاول دوروف در این باره نوشت: المپیاد بین المللی جهانی انفورماتیک(IOI) معتبرترین مسابقه برنامهنویسی برای دانشآموزان دبیرستانی در جهان است. سالها پیش، بسیاری از اعضای تیم تلگرام نیز در این مسابقات موفق به کسب مدال شدند. تلگرام برای حمایت از برترین برنامهنویسان جوان جهان، به ۲۳۵ نفر از برندگان، کلکسیونهای دیجیتال ویژهای با نام جام های الگوریتم( Algorithm Cups) اهدا خواهد کرد که ارزش مجموع آنها دستکم ۱۱۷ هزار دلار است.
وی در ادامه افزود: برگزاری المپیاد در ازبکستان نیز بسیار مناسب است، چراکه این کشور زادگاه خوارزمی، پدر علم جبر، است. دانشمندی که نام او بعدها به واژه «الگوریتم» راه یافت.
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