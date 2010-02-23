به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر تبلیغ مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این دوره از شنبه هشت اسفندماه به مدت یک هفته برگزار خواهد شد، بیان کرد: این دوره با هدف تربیت مربی فن خطابه در حوزههای علمیه خواهران در اردوگاه فاطمهالزهرا(س) مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در قم برپا خواهد شد.
حجتالاسلام سیدحسن حسینیپناه از این دوره آموزشی به عنوان نخستین دوره رسمی تربیت مربیان فن خطابه در حوزههای علمیه خواهران یاد کرد و ادامه داد: در نخستین دوره تربیت مربی فن خطابه اساتیدی از منطقه یک حوزههای علمیه خواهران کشور شامل استانهای تهران و سمنان حضور مییابند.
حسینیپناه با بیان اینکه این دوره به شیوه نظری - عملی اجرا میشود اظهار داشت مباحث نظری این دوره آموزشی توسط حجتالاسلام مردانپور، استاد فن خطابه حوزههای علمیه تدریس میشود و بخش نظری آن توسط دو تن از بانوان استاد حوزههای علمیه اجرا خواهد شد.
وی از سخنرانی دینی و اهداف آن، شاخصهای موفقیت یک سخنران و شیوه تهیه محتوای یک سخنرانی به عنوان برخی از سرفصلهای این دوره آموزشی یاد کرد و ادامه داد: پیش از این، دوره آزمایشی تربیت مربیان فن خطابه برگزار شده بود و اکنون دوره رسمی آن اجرا میشود.
مدیر تبلیغ مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: در پایان این دوره آموزشی، آزمونی از شرکتکنندگان در این دوره به عمل میآید وپس از گذراندن موفقیت آمیز دوره تکمیلی به آنان گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دوره تربیت مربی فن خطابه ساعت هشت صبح روز شنبه هشت اسفندماه با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین برادران از اساتید حوزههای علمیه و حجتالاسلام و المسلمین قندی معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران آغاز خواهد شد.
ازسوی مرکز حوزه علمیه خواهران؛
دوره تربیت مربی فن خطابه ویژه خواهران طلبه برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: دوره تربیت مربی فن خطابه در حوزههای علمیه خواهران از سوی معاونت فرهنگی تربیتی این مرکز برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر تبلیغ مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این دوره از شنبه هشت اسفندماه به مدت یک هفته برگزار خواهد شد، بیان کرد: این دوره با هدف تربیت مربی فن خطابه در حوزههای علمیه خواهران در اردوگاه فاطمهالزهرا(س) مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در قم برپا خواهد شد.
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