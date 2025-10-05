ارتقای توانمندی مبلغان خواهر در طرح «طهورا»

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی تهران با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران، دوره آموزشی «طهورا» را به منظور ارتقای توانمندی‌های مبلغان مدارس آموزش‌وپرورش ویژه خواهران برگزار می‌کند.

بخش حضوری این دوره شامل دو کارگاه «نماز و خانواده» و «شیوه‌های جذاب‌سازی کلاس‌های دینی» است که در روزهای پنج‌شنبه ۱۷ و ۲۴ مهرماه در حوزه علمیه مشکوة واقع در بزرگراه امام رضا علیه‌السلام، بعد از میدان ثامن‌الحجج، جنب مسجد سیدالشهدا، ۸ متری سیدالشهدا، پلاک ۸ برگزار خواهد شد.

در بخش مجازی و آفلاین نیز موضوعاتی همچون «آثار نماز»، «اسرار نماز»، «علل ترک نماز»، «شیوه‌های پاسخگویی»، «دعوت دانش‌آموزان به نماز»، «اصول مشاوره در دعوت به نماز»، «قالب‌های بیان احکام»، «تفسیر آیات نماز»، «روایات نماز» و «راه‌های تکمیل نماز» ارائه می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا سه‌شنبه ۱۵ مهرماه از طریق اینجا اقدام به ثبت نام کنند.