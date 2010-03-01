به گزارش مهر از ورایتی جشنواره فیلم تریبکا روز 21 آوریل آینده ( 1 اردیبهشت 89) با نخستین نمایش عمومی قسمت چهارم انیمیشن موفق و محبوب استودیو دریم ورکس به کارگردانی مایک میچل افتتاح می‌شود.



قسمت چهارم شرک با عنوان " شرک جاودانی" که به شیوه سه بعدی ساخته شده آخرین قسمت از ماجراهای غول سبز رنگ بد اخلاق را بازگو می‌کند.در " شرک جاودانی " مایک مه یرز ، کمرون دیاز و ادی مورفی به صدا پیشگی پرداخته‌اند و آنتونیو باندراس پس از غیبت در قسمت سوم بار دیگر به ترکیب صدا پیشگان فیلم پیوسته است.



به این ترتیب "شرک جاودانی " به دومین انیمیشن سه بعدی تبدیل می شود که یک جشنواره مهم جهانی را افتتاح می کند.سال گذشته انیمیشن سه بعدی "بالا" ساخته پیت داکتر به عنوان فیلم افتتاحیه شصت و دومین دوره جشنواره کن به نمایش در آمده بود.



جین روزنتال بنیان گذار جشنواره تریبکا و شریک رابرت دنیرو در فعالیت های موسسه تریبکا در این باره گفت : همواره کوشیده‌ایم فیلم‌هایی جذاب و برانگیزاننده احساسات تماشاگران را برای افتتاح جشنواره‌ انتخاب کنیم.انیمیشن "شرک جاودانی " هم به لحاظ داستان‌سرایی کیفیت والایی دارد و هم به لحاظ هنری .در حالی که شیوه فیلمبرداری سه بعدی آن نیز بر جذابیت‌هایش می‌افزاید.



"شرک جاودانی" روز 21 ماه مه (1 خرداد) اکران جهانی خواهد شد.جفری کتزنبرگ مدیر بخش انیمیشن دریم ورکس هم در این باره گفت : انتخاب "شرک جاودانی" برای نمایش در افتتاحیه جشنواره تریبکا افتخاری بزرگ برای ما و ستایشی برجسته از هنرمندانی است که در این انیمیشن به صداپیشگی پرداخته اند.



جشنواره فیلم تریبکا از 21 آوریل تا دوم ماه مه (12 اردیبشت 89) در نیویورک برگزار می‌شود.



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