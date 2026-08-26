افتتاح دو پروژه مهم عمرانی و زیرساختی نواحی صنعتی نمین

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کوهی با اشاره به افتتاح دو پروژه مهم عمرانی و زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان نمین با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید، بهبود زیرساخت‌های صنعتی و تسهیل فعالیت کارآفرینان، دو پروژه عمرانی و زیربنایی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با مجموع اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، پیش‌شرط اصلی جذب سرمایه‌گذار، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار است و این مجموعه تمام توان خود را برای تأمین امکانات استاندارد و رفع موانع زیرساختی واحدهای تولیدی به کار بسته است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: امروز شاهد افتتاح پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی اردبیل۲ بودیم که این پروژه با هدف تسهیل تردد و بهبود دسترسی واحدهای تولیدی، با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان اجرا و به بهره‌برداری کامل رسید.

کوهی ادامه داد: پروژه برق‌رسانی و روشنایی معابر واحدهای کارگاهی ناحیه صنعتی نوجه‌ده نیز در جهت تأمین برق و ایجاد بستر مناسب برای استقرار واحدهای کارگاهی جدید در فاز توسعه این ناحیه صنعتی، با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان تکمیل و افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در پایان با تأکید بر استمرار نهضت خدمت‌رسانی و عمران در شهرک‌های صنعتی با شعار دولت پای کار مردم، خاطرنشان کرد: با توسعه فازهای عملیاتی و تقویت زیرساخت‌ها، بستر لازم برای ورود پرقدرت بخش خصوصی و جهش تولید در سراسر استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.