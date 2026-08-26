به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که بر اساس بیانیه های شرکت کپلر، میانگین حرکت کشتی های باری به ۱۰ سفر در روز کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران این رقم به ۹۵ عدد می رسید.

بر اساس این گزارش، تنگه راهبردی هرمز همچنان بعد از گذشت شش ماه از آغاز تجاوز آمریکا و تنش آفرینی در خلیج فارس بسته است که باعث کاهش شدید تردد کشتی های باری و تجارت دریایی به میزان ۸۵ درصد شده است.

در این گزارش آمده است، بعد از امضای توافقنامه میان دو طرف در اسلام آباد دست کم ۳۶ کشتی به صورت روزانه از این گذرگاه عبور کردند اما این شرایط ناپایدار بود و به ۱۵ کشتی در اوت کاهش پیدا کرد.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به تسلط بر تنگه هرمز و به دست گرفتن کنترل آن بارها اعلام کرده کشتی ها برای عبور امن از تنگه هرمز باید از مسیر تعیین شده از سوی تهران تبعیت کنند.