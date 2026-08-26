احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود پرستار در مناطق جنوبی کشور، از برنامهریزی برای افزایش ظرفیت جذب پرستاران و بهبود ماندگاری نیروها در استانهایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: بیمارستانهای مناطق جنوبی حتی در شرایط عادی نیز با کمبود پرستار مواجه بودند، اما در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با وجود افزایش نیازهای درمانی، کمبود جدی در تعداد پرستاران ایجاد نشد.
وی افزود: در مقطعی که احتمال گسترش ابعاد جنگ وجود داشت، تعدادی پرستار از دانشگاههای علوم پزشکی اطراف به این مناطق اعزام شدند، اما در نهایت خدمات پرستاری به صورت خودکفا ارائه شد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره برنامه جذب پرستاران نیز گفت: منتظر صدور مجوز جذب برای سال جاری هستیم. سال گذشته یک مرحله جذب انجام شد، اما در برخی استانها حتی ظرفیت کافی برای شرکتکنندگان در آزمون جذب پرستاری وجود نداشت. امیدواریم علاوه بر افزایش ظرفیت جذب، شرایط ماندگاری پرستاران در مناطق محروم و جنوبی نیز تقویت شود.
نجاتیان درباره وضعیت اضافهکار پرستاران نیز اظهار کرد: همچنان با پدیده اضافهکار اجباری مواجه هستیم. افزایش مبلغ اضافهکار در دو سال گذشته رضایت نسبی ایجاد کرد، اما با توجه به افزایش تورم، رقم فعلی دیگر رضایتبخش نیست.
وی تأکید کرد: امیدواریم با پیگیریهای وزارت بهداشت، پایه حقوقی اضافهکار نیز افزایش یابد تا بخشی از مشکلات معیشتی پرستاران جبران شود.
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