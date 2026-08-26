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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۰

رئیس سازمان نظام پرستاری: همچنان شاهد اضافه‌کار اجباری پرستاران هستیم

رئیس سازمان نظام پرستاری: همچنان شاهد اضافه‌کار اجباری پرستاران هستیم

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در واکنش به وضعیت اضافه‌کار پرستاران گفت: ما همچنان با پدیده اضافه‌کار اجباری پرستاران مواجه هستیم.

احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود پرستار در مناطق جنوبی کشور، از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت جذب پرستاران و بهبود ماندگاری نیروها در استان‌هایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: بیمارستان‌های مناطق جنوبی حتی در شرایط عادی نیز با کمبود پرستار مواجه بودند، اما در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با وجود افزایش نیازهای درمانی، کمبود جدی در تعداد پرستاران ایجاد نشد.

وی افزود: در مقطعی که احتمال گسترش ابعاد جنگ وجود داشت، تعدادی پرستار از دانشگاه‌های علوم پزشکی اطراف به این مناطق اعزام شدند، اما در نهایت خدمات پرستاری به‌ صورت خودکفا ارائه شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره برنامه جذب پرستاران نیز گفت: منتظر صدور مجوز جذب برای سال جاری هستیم. سال گذشته یک مرحله جذب انجام شد، اما در برخی استان‌ها حتی ظرفیت کافی برای شرکت‌کنندگان در آزمون جذب پرستاری وجود نداشت. امیدواریم علاوه بر افزایش ظرفیت جذب، شرایط ماندگاری پرستاران در مناطق محروم و جنوبی نیز تقویت شود.

نجاتیان درباره وضعیت اضافه‌کار پرستاران نیز اظهار کرد: همچنان با پدیده اضافه‌کار اجباری مواجه هستیم. افزایش مبلغ اضافه‌کار در دو سال گذشته رضایت نسبی ایجاد کرد، اما با توجه به افزایش تورم، رقم فعلی دیگر رضایت‌بخش نیست.

وی تأکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌های وزارت بهداشت، پایه حقوقی اضافه‌کار نیز افزایش یابد تا بخشی از مشکلات معیشتی پرستاران جبران شود.

کد مطلب 6924897
محدثه رمضانعلی

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    نظرات

    • تایگر IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      5 3
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      ما خودمون میخواهیم اضافه کار بریم اما نمیزارن میدونید چرا؟چون حقوق پرستاری کفایت یه زندگی زیر خط فقر رو هم نمیده.اسنپ هم میریم اون هم خوب نیست
    • من IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      11 0
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      ملت ودولت توقع دارن یه پرستار هرروز وشب شیفت بیاد بجای ۵تا مریض ۱۲ تا مریض بدحالم برداره و خدمات اروپایی هم ارائه بده اخلاقشم مثل فرشته باشه حقوقشم از کارگر سر خیابون کمتر ومزایام صفر باشه.بازنشستگی با۲۰سالم که نداره
      • ناشناس IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
        10 0
        دلم به حال خودم میسوزه پرستاری میخونم در به در دنبال راه فراریم این آینده رو نمیخوام
    • فرشته IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      1 0
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      سلام الحمدالله پرستاران مهربان واز جان گذشتی داریم ما مریضی داشتیم درجنگ رمضان بیمارستان شهید بهشتی قم خدایش پرستاران بدون ترس واز جان ودل زحمت میکشیدن وخوش اخلاق بودن البته گاهی پرستارها مشکلات دارن مثل خودما گاهی ناراحت وگاهی خوشحالیم ولی واقعا زحمتکش هستن الهی همیشه موفق وموید باشن هیچکس توقع نداره که باید پرستاران دوشیفت کارکنن ازجاش واقعا بهشتی هستن پرستاران سرزمین ایران♥️
    • صفاری IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      1 0
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      به جای اضافه کاری ،حقوق را زیاد کنند ،از یه کارگر ساده ما کم تر درآمد داریم .نقش همه چیز از جمله نگهبان ،کمکی و...باید ایفا کنیم متاسفم برای خودم که این همه استرس کنکور و...کشیدیم آخرش این شد ‌

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