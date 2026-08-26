جای خالی چند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: آپارتمانها کوچکتر شده، اما وسایل زندگی کوچک نشدهاند. این اتفاق بازاری را بهوجود آورده که در آن مردم مجبورند برای نگهداری وسایلشان پول جداگانه بدهند. بازاری از اجاره انبار و کمدهای کوچک در سولههای بزرگ تا اجاره پارکینگ در ساختمانهایی که شاید صاحبانشان خودرو ندارند، اما جای پارکشان مشتری دارد.
وسایل زندگیاش از خانهای که سال گذشته اجاره کرده بود، بزرگتر شده است یا شاید دقیقتر این باشد که خانه امسال از وسایلش کوچکتر شده است. اسبابی که زمانی در انباری جا میشد، حالا جایی در خانه جدید ندارد و برای نگهداری آنها باید ماهانه پول جداگانهای بپردازد؛ پولی که به هزینههای اجاره مسکن اضافه شده است. او یکی از شهروندان ساکن خیابان پیروزی است که در گفتوگو با «آگاه» میگوید: خانهای که تا سال گذشته اجاره میکردم ۶۰ متر بود، اما امسال بهدلیل افزایش اجارهبها مجبور شدم با همان پول خانهای ۴۰ متری اجاره کنم.
خانه جدید هم انباری ندارد و واقعا وسایل زندگیام در آن جا نمیشود. سلمان محمدی برای حل این مشکل راه دیگری پیدا کرده است. انباری خانه قبلی را با توافق صاحبخانه همچنان در اختیار دارد و ماهانه برای نگهداری وسایلش اجاره میدهد. او میگوید: از صاحبخانه قبلی خواستم اجازه دهد وسایلم در انباری بماند و بابت آن ماهانه دو میلیون تومان اجاره میدهم. خیلی از خانههای کوچک، دیگر جایی برای وسایل زندگی ندارند؛ نه جایی برای چمدان، نه وسایل اضافی و نه لوازمی که هر روز به آنها نیاز نداریم.
آپارتمانهای کوچکتر، افزایش هزینه اجاره، مهاجرت موقت، بازسازی منازل و کمبود فضای کافی برای نگهداری وسایل، بازار تازهای را ایجاد کرده است بازاری که در آن نه خانه، بلکه «فضا» اجاره داده میشود. در برخی مجموعهها، افراد سولههای بزرگ را به واحدهای کوچک نگهداری کالا و وسایل تقسیم کردهاند فضاهایی که متقاضی میتواند با توجه به میزان وسایل خود، یکی از آنها را برای مدتی کوتاه یا بلندمدت اجاره کند. این مجموعهها معمولا امکاناتی مانند دوربین مداربسته، نگهبانی، فضای امن برای نگهداری وسایل و واحدهای مختلف با متراژهای متفاوت را تبلیغ میکنند.
بررسی نمونههایی از آگهیهای این بازار نشان میدهد که انبارهای کوچک و بزرگ با ودیعه و اجارههای ماهانه متفاوت عرضه میشوند. در یکی از سایتهای اجاره انبار، واحدهایی در متراژهای کوچک برای نگهداری اسباب منزل و لوازم اداری، با امکان اجاره کوتاهمدت و بلندمدت معرفی شده است. در این آگهیها حتی از نگهداری وسایل در زمان مهاجرت، بازسازی خانه و زمانی که افراد به فضای بیشتری نیاز دارند، بهعنوان دلایل اجاره انبار یاد شده است.
بازاری که گاهی مخفیانه اداره میشود
این موضوع فقط به انباری محدود نمیشود. پارکینگ نیز در برخی مناطق تهران به کالایی اجارهای تبدیل شده است. برخی خانوادهها خودرو ندارند، اما در سند واحدشان پارکینگ وجود دارد و برخی دیگر که برای خانهشان پارکینگ پیشبینی نشده یا تعداد خودروهایشان از تعداد پارکینگ بیشتر است، بهدنبال اجاره جای پارک هستند. حسین رضایی، مشاور حقوقی املاک به «آگاه» میگوید: در برخی مناطق شمالی تهران، از جمله نیاوران، اجاره انبار برای نگهداری وسایل گران است و در بعضی موارد قیمتهای بالایی برای فضای انبار پیشنهاد میشود. پارکینگ هم مشتری خود را دارد، بهخصوص در مناطقی که جای پارک بهراحتی پیدا نمیشود.
او میافزاید: برخی خانوادهها خودرو ندارند اما پارکینگ دارند و با هماهنگی مالک، آن را در اختیار فرد دیگری قرار میدهند. در بعضی موارد خودرو در ساعت مشخصی وارد پارکینگ میشود و از آن خارج میشود، چون استفاده فردی خارج از ساختمان از پارکینگ میتواند برای همسایهها مشکل ایجاد کند و در صورت اطلاع، اعتراض آنها را به همراه داشته باشد. در برخی سایتها و پلتفرمهای اینترنتی نیز آگهیهای اجاره پارکینگ و انباری منتشر میشود آگهیهایی که نشان میدهد نیاز به فضا برای نگهداری خودرو و وسایل، از خانهها فراتر رفته و به بازاری مستقل تبدیل شده است.
با این حال، اجاره دادن پارکینگ و انباری همیشه به این سادگی نیست و ضوابط مالکیت در آپارتمانها در این زمینه اهمیت زیادی دارد. کاظم افرادیان، کارشناس املاک، به «آگاه» توضیح میدهد که در یک ساختمان چندواحدی، مالکیت افراد به دو بخش اختصاصی و مشاعی تقسیم میشود. به گفته او، واحد مسکونی، انباری و پارکینگ، در صورتی که در سند بهعنوان بخشهای متعلق به مالک درج شده باشند، جزو مالکیت اختصاصی محسوب میشوند، اما راهپله، راهرو، لابی، حیاط، پشتبام، نما و مسیرهای دسترسی، مشاعات ساختمان هستند و استفاده از آنها به همه مالکان ارتباط دارد.
افرادیان با اشاره به محدودیتهای واگذاری پارکینگ و انباری میگوید: انباری و پارکینگ معمولا بهصورت مستقل از واحد مسکونی به اشخاص خارج از مجتمع قابل فروش نیستند و هرگونه فروش میان مالکان همان مجموعه نیز باید در اسناد و وضعیت مالکیت منعکس شود. به گفته این کارشناس، در اجاره نیز شرایط متفاوت است. مالک میتواند هنگام اجاره دادن واحد خود، شرط کند که برای مثال انباری را برای استفاده شخصی نگه میدارد و همراه خانه اجاره نمیدهد. همچنین امکان واگذاری پارکینگ یا انباری به فرد دیگری، بهویژه شخصی خارج از ساختمان، تابع ضوابط ساختمان و حقوق سایر مالکان است.
رضایت همسایهها؛ شرط اجاره
افرادیان درباره اجاره پارکینگ به افراد غیرساکن در یک مجتمع میگوید: در این شرایط باید به حقوق سایر مالکان و مشاعات ساختمان توجه شود. خودرو برای رسیدن به پارکینگ ناچار است از مسیرهای مشترک، ورودی و راههای دسترسی ساختمان عبور کند و همین موضوع میتواند استفاده از پارکینگ را به مسئلهای مرتبط با حقوق دیگر مالکان تبدیل کند. او میافزاید: در صورتی که بنا باشد پارکینگ یا انباری به شخصی خارج از ساختمان اجاره داده شود، رضایت کتبی دیگر مالکان و مقررات حاکم بر مجموعه اهمیت دارد. به همین دلیل، اجاره دادن پارکینگ به فردی که ساکن ساختمان نیست، با اجاره دادن پارکینگ همراه یک واحد مسکونی تفاوت دارد.
این کارشناس تاکید میکند که استفاده بدون اجازه از پارکینگ دیگری نیز میتواند برای استفادهکننده مسئولیت ایجاد کرده و مالک از مسیر قانونی حقوق خود را پیگیری کند. البته این شرایط درباره ساختمانهایی که از ابتدا برای پارکینگ یا انبار ساخته شدهاند، متفاوت است. برای مثال در پارکینگهای طبقاتی که هر جای پارک ممکن است سند مستقل داشته باشد یا در ساختمانهایی که کاربری اصلی آنها انبار است، وضعیت حقوقی و نحوه اجاره و واگذاری با پارکینگ و انباری وابسته به یک واحد مسکونی یکسان نیست.
از ماهی سه تا چهار میلیون تومان
بررسی آگهیهای اجاره پارکینگ و انبار در تهران نشان میدهد که قیمتگذاری در این بازار هنوز از معیار مشخص و واحدی پیروی نمیکند. برای مثال، یک پارکینگ دارای در برقی و ریموت در خیابان جیحون برای اجاره ۱۰ ماهه، ۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است یعنی ماهانه حدود چهار میلیون تومان. در یک برج اداری در خیابان وزرا نیز پارکینگ با هزینه ماهانه پنج میلیون تومان و برای استفاده ۱۰ ساعت در روز اجاره داده میشود.
در آگهی دیگری در خیابان عبدلآباد، مالک برای اجاره پارکینگ ۲۰ میلیون تومان ودیعه سالانه و ماهانه سه میلیون تومان اجاره تعیین کرده است. در بازار اجاره انبار نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. بررسی سایتهای تخصصی اجاره انبار نشان میدهد که برای یک انبار ۱۷ متری در سولههای بزرگ، پنج میلیون تومان ودیعه سالانه و بسته به موقعیت انبار در سوله و متراژ آن، ماهانه بین سه تا ۶ میلیون تومان اجاره دریافت میشود. این اختلاف قیمتها نشان میدهد بازار اجاره پارکینگ و انبار در تهران هنوز چارچوب و معیار مشخصی برای قیمتگذاری ندارد بازاری که در آن موقعیت، امکانات، مدت استفاده و حتی سلیقه مالک میتواند قیمت یک جای پارک یا چند متر فضای نگهداری وسایل را تغییر دهد.
خانه کوچک، هزینه بزرگتر
بازار اجاره انبار و پارکینگ در نگاه اول شاید راه حلی برای کمبود فضا باشد اما برای خانوادهای که بهدلیل گرانی مسکن از خانه ۶۰ متری به خانه ۵۰ متری نقل مکان کرده، اجاره انباری به معنای اضافه شدن هزینهای جدید به اجارهبهای خانه است. این مسئله میتواند یک تناقض تازه در زندگی شهری را نشان دهد؛ خانوادهها برای پرداخت اجاره کمتر به خانههای کوچکتر میروند، اما بعد برای نگهداری وسایلی که در آن خانهها جا نمیشود، ناچارند هزینه دیگری برای اجاره فضا بپردازند.
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