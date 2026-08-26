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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

«منجی» با صدای مصطفی منتشر شد؛ روایت لحظه رویش امید از دل تاریکی

«منجی» با صدای مصطفی منتشر شد؛ روایت لحظه رویش امید از دل تاریکی

تک‌آهنگ «منجی» با صدای خواننده‌ای به نام مصطفی در ژانر پاپ‌راک پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

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به گزارش خبرگزاری مهر، تک‌آهنگ «منجی» با صدای خواننده ای به نام مصطفی در ژانر پاپ‌راک است که با تکیه بر ترکیب موسیقی، اجرا و روایت تصویری، از نگانه تولیدکنندگانش تجربه‌ای متفاوت را برای مخاطبان موسیقی رقم زده است.

در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:

«تک آهنگ «منجی» روایت لحظه رویش امید از دل تاریکی است.

این قطعه به آهنگسازی و تنظیم مهدی بیک‌وردی و ترانه‌ای از وحید میراحمد تولید شده و در بخش نوازندگی این قطعه نیز حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ای از موسیقی به چشم می‌خورد. مهدی بیک‌وردی علاوه بر آهنگسازی و تنظیم، نوازندگی گیتار الکتریک و گیتاربیس این اثر را بر عهده داشته و رضا تاجبخش نیز در این قطعه به نوازندگی پیانو پرداخته است.

تلاش تیم تولید این آهنگ بر خلق اثری ماندگار و پرهیز از سقوط به ورطه کلیشه و مارکت صرفا مصرفی است، نوآفرینی‌های جسورانه در این اثر مشهود و ساختار اثر سلیقه‌مند است که تلاش می‌کند رنگ صدا و بیانی متفاوت را به مخاطبان و علاقه‌مندان این سبک ارائه دهد.

انگیزه خلق آثار ماندگار و صدایی متفاوت در این اثر، باعث شده تا «منجی» در جمع پر بازدیدترین آثار در چندین سکوی پرمخاطب داخلی قرار گیرد.

ترکیب عناصر موسیقی پاپ و راک، در کنار سازبندی اثر و فضای اجرایی مصطفی، هویت صوتی «منجی» را شکل داده و تلاش شده است ساختار موسیقایی قطعه در خدمت فضای احساسی و مفهومی آن قرار گیرد.»

کارگردانی و تدوین نماهنگ «منجی» را مهدی بیک‌وردی بر عهده داشته، رحیم جفایی مدیر تصویربرداری پروژه را انجام داده است و همچنین الهام رضایی در این اثر به عنوان بازیگر حضور دارد.

کد مطلب 6928554
علیرضا سعیدی

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