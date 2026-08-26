امروز ثبت سفارش روغن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پاشنه آشیل‌های بخش کشاورزی در تولید، وابستگی حدود ۹۵ درصدی روغن خوراکی به واردات است.

کشور برای تولید انواع روغن مایع و نیمه‌جامد وابسته به واردات روغن خام، پالم، انواع دانه‌های روغنی سویا، آفتابگردان و... است. در بهترین شرایط فقط دانه روغنی کلزا در حدود سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن تولید می‌شود که نیاز تولیدکنندگان روغن خوراکی را پوشش نمی‌دهد.

البته عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی پیش‌بینی کرده در صورت مساعد بود شرایط بارش‌های کشور، در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن در سال می‌رسد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امروز چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش واردات انواع روغن آغاز شد.

گفتنی است، به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار موضوع تسهیل‌سازی فرایند ثبت سفارش واردات کالاهای کشاورزی، ثبت سفارش انواع روغن خام (سویا، کلزا و آفتابگردان) و روغن پالم بدون لحاظ سقف و سابقه بازرگان از امروز امکان‌پذیر است و متقاضیان واردات کالاهای مذکور می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.