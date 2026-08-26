جمشید شاه‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست یک بر صفر پرسپولیس برابر تراکتور اظهار داشت: از لحاظ فنی هیچ‌کدام از دو تیم بازی خوبی ارائه نکردند. انرژی هر دو تیم پایین بود و فکر می‌کنم یکی از دلایل این موضوع، نبود تماشاگران در ورزشگاه بود. وقتی هوادار نباشد، طبیعی است که فضای مسابقه هم با بازی‌های بزرگ گذشته تفاوت داشته باشد.

پرسپولیس روی تعویض‌هایش باخت

وی افزود: یکی از ایرادهای پرسپولیس را در تعویض‌های تارتار می‌بینم. به نظرم تعویض‌ها مغز تیم را پایین آورد و پرسپولیس بخشی از تجربه و کیفیت خود را از دست داد. تارتار می‌توانست از بازیکنانی استفاده کند که تجربه بیشتری دارند. در چنین مسابقه‌ای مقابل تراکتور، تجربه بازیکنان خیلی اهمیت دارد.

شاه‌محمدی ادامه داد: من تارتار را دوست دارم و معتقدم مربی خوبی است، اما باید به جوانان هم فرصت داد. مسئله این است که باید بدانیم اندازه هر بازیکن چقدر است و چه انتظاری می‌توان از او داشت. نباید سطح انتظار از بعضی بازیکنان جوان را بیش از حد بالا ببریم، چون این موضوع ممکن است باعث شود بازیکن تحت فشار و استرس قرار بگیرد.

ایری اسیر بی‌تجربگی شد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اشتباه دانیال ایری که منجر به گل تراکتور شد، گفت: من نمی‌خواهم بگویم این شکست تمام و کمال تقصیر ایری است. او تازه به پرسپولیس آمده و طبیعتاً فشار زیادی روی چنین بازیکنی وجود دارد. در آن صحنه بیشتر از هر چیز اسیر بی‌تجربگی شد.

وی افزود: به نظرم تارتار هم در تعویض‌هایش اشتباه کرد و این موضوع روی روند بازی تأثیر گذاشت. وقتی در یک مسابقه بزرگ بازیکنان باتجربه را از دست می‌دهید، ممکن است در لحظات حساس نتوانید تصمیم درست را بگیرید.

با یک باخت نباید تارتار را محکوم کرد

شاه‌محمدی درباره عملکرد پرسپولیس در آغاز فصل عنوان کرد: نباید به خاطر یک شکست، عملکرد تارتار را زیر سؤال ببریم. پرسپولیس دو بازی اول خود را خیلی خوب انجام داده و توانسته بود نتایج خوبی بگیرد. این باخت می‌تواند یک تجربه برای تیم باشد و باید اجازه داد کادر فنی از آن درس بگیرد.

وی ادامه داد: من فکر نمی‌کنم تارتار ترسیده باشد. او تصور می‌کرد بازیکنان جوان می‌توانند در این مسابقه تأثیرگذار باشند، اما شرایط بازی با تراکتور متفاوت بود. تراکتور بازیکنانی دارد که می‌توانند در یک لحظه سرنوشت مسابقه را تغییر دهند و این موضوع در دقیقه ۹۰ خودش را نشان داد.

عبدی حق دارد بازیکنانش را انتخاب کند

پیشکسوت پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اختلاف‌نظرهای اخیر درباره حضور بازیکنان در تیم امید پرداخت و گفت: حسین عبدی کاملاً حق دارد بازیکنان موردنظرش را در اختیار داشته باشد. مگر می‌شود تیم امید بدون بازیکنان اصلی و نفرات مدنظر کادر فنی مقابل تیم‌هایی مثل ژاپن و کره جنوبی نتیجه بگیرد؟

شاه‌محمدی افزود: بازی‌های آسیایی شرایط کاملاً متفاوتی دارد و حتی چین هم می‌تواند برای تیم امید دردسرساز شود. اگر باشگاه‌ها تیم امید را همراهی نکنند، قطعاً کار برای این تیم سخت خواهد شد و نمی‌توان انتظار نتیجه‌گیری داشت.

باشگاه نباید برای تیم ملی استراتژی تعیین کند

وی با انتقاد از دخالت باشگاه‌ها در برنامه‌های تیم ملی امید اظهار داشت: اینکه یک باشگاه بخواهد برای تیم ملی استراتژی تعیین کند، اشتباه است. تیم ملی شرایط و اهداف خودش را دارد و باشگاه هم باید برنامه‌های خودش را دنبال کند، اما در نهایت وقتی پای یک رقابت ملی در میان است باید تعامل وجود داشته باشد.

شاه‌محمدی ادامه داد: بازیکن ۱۷ یا ۱۸ ساله ممکن است با شنیدن اینکه باشگاه و تیم ملی بر سر او اختلاف دارند، دچار تصور اشتباه شود و فکر کند همه برای به دست آوردن او دعوا دارند. این مسائل برای یک بازیکن جوان خوب نیست و ممکن است از نظر ذهنی به او آسیب بزند.

وی در پایان گفت: من کاملاً به تیم فوتبال امید و حسین عبدی حق می‌دهم. بازی‌های آسیایی فرصت مهمی برای فوتبال ایران است و اگر قرار است تیم امید نتیجه بگیرد، باید بهترین نفرات در اختیار کادر فنی باشند و باشگاه‌ها نیز در این مسیر همکاری کنند.