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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۵۴

تولید سالانه شمش طلای ایران به ۱۵تن می‌رسد؛ معادن طلا در آستانه مزایده

تولید سالانه شمش طلای ایران به ۱۵تن می‌رسد؛ معادن طلا در آستانه مزایده

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از برنامه افزایش تولید شمش طلا از ۱۲ به ۱۵ تن در سال خبر داد و اعلام کرد به‌زودی معادن طلا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مزایده گذاشته می‌شوند.

مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و ذخایر مناسب طلا در کشور گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۱۲ تن شمش طلا در کشور استخراج می‌شود و سیاست ایمیدرو بر این است که این میزان بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به حدود ۱۵ تن در سال -تا پایان برنامه هفتم توسعه- افزایش یابد.

وی افزود: معادن طلا در چارچوب قانون در حال واگذاری هستند تا بخش خصوصی بتواند در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و احداث کارخانه‌های فرآوری سرمایه‌گذاری کند.

به گفته سمیعی‌نژاد، اقدامات لازم برای این واگذاری‌ها انجام شده و به‌زودی مزایده معادن طلا برگزار خواهد شد تا زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

گفتنی است، ایران از نظر ذخایر طلا ظرفیت قابل‌توجهی دارد، اما فاصله میان ذخایر شناسایی‌شده و تولید واقعی همچنان محسوس است. بر اساس آمار منتشرشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲۷ میلیون تن کانسنگ طلا و ۲۶۹ تن طلای محتوای قطعی در کشور ثبت شده و برآوردهای گسترده‌تر، مجموع ذخایر شناسایی‌شده طلا را حدود ۸۰۰ تن اعلام می‌کنند.

همچنین بیش از ۵۰ ناحیه و منطقه طلایی امیدبخش در کشور شناسایی شده و اکتشافات در استان‌هایی از جمله آذربایجان‌غربی و شرقی، کردستان، کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد و سیستان‌وبلوچستان ادامه دارد. آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مطرح است و حدود ۳۰ درصد طلای کشور در این استان تولید می‌شود. (جزئیات بیشتر)

کد مطلب 6926267
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 0
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      الله اکبر از این همه نعمت!!!!!الله اکبر
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      3 0
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      خوب بفرمایید این همه طلا در کجای درآمد بودجه آمده است
    • محمد رضا نظری فر IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      3 0
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      سلام . آیا این طلا های استخراجی تحویل بانک مرکزی میشود یا به جیب بخش خصوصی می‌رود ؟ کسی حساب رسی می کند ؟
    • تیک تاک IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      3 0
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      کسی حق ندارد انفال را به مزایده بگذارد نفت ، گاز ، طلا و ... جزو انفال هستند نکته مهم دیگر اینکه استخراج ۱۵ تن طلا با تکنولوژی قدیم هست ، با استفاده از تکنولوژی های جدید بهزوری استخراج و میزان برداشت حداقل ۲ برابر خواهد شد بجای خصوصی سازی مالکیت ، تکنولوژی وارد بکنید

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