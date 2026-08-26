مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و ذخایر مناسب طلا در کشور گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۱۲ تن شمش طلا در کشور استخراج می‌شود و سیاست ایمیدرو بر این است که این میزان بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به حدود ۱۵ تن در سال -تا پایان برنامه هفتم توسعه- افزایش یابد.

وی افزود: معادن طلا در چارچوب قانون در حال واگذاری هستند تا بخش خصوصی بتواند در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و احداث کارخانه‌های فرآوری سرمایه‌گذاری کند.

به گفته سمیعی‌نژاد، اقدامات لازم برای این واگذاری‌ها انجام شده و به‌زودی مزایده معادن طلا برگزار خواهد شد تا زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

گفتنی است، ایران از نظر ذخایر طلا ظرفیت قابل‌توجهی دارد، اما فاصله میان ذخایر شناسایی‌شده و تولید واقعی همچنان محسوس است. بر اساس آمار منتشرشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲۷ میلیون تن کانسنگ طلا و ۲۶۹ تن طلای محتوای قطعی در کشور ثبت شده و برآوردهای گسترده‌تر، مجموع ذخایر شناسایی‌شده طلا را حدود ۸۰۰ تن اعلام می‌کنند.

همچنین بیش از ۵۰ ناحیه و منطقه طلایی امیدبخش در کشور شناسایی شده و اکتشافات در استان‌هایی از جمله آذربایجان‌غربی و شرقی، کردستان، کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد و سیستان‌وبلوچستان ادامه دارد. آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مطرح است و حدود ۳۰ درصد طلای کشور در این استان تولید می‌شود. (جزئیات بیشتر)