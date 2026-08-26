  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۵۵

کالابرگ خانوارهای باقیمانده از طرح یارانه غیرنقدی فردا شارژ می‌شود

کالابرگ خانوارهای باقیمانده از طرح یارانه غیرنقدی فردا شارژ می‌شود

فردا پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای درآمدی با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مبنا است که خانوارهای درآمدی با رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها که بین‌ ۰ تا ۹ است، با فاصله ۱۰ روز شارژ می‌شود؛ در حالی که این فاصله زمانی تا پیش از مرداد ماه ۵ روز بود.

به این ترتیب، سرپرست خانوارها با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی) و نیروهای مسلح پانزدهم ماه، ۳، ۴، ۵ و ۶ بیست‌وپنجم همان ماه و ۷، ۸ و ۹ نیز پنجم ماه بعد یارانه غیرنقدی، به حساب آنها واریز می‌شود.

فردا پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای درآمدی با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ می‌شود.

مهلت استفاده از این کمک معیشت یک ماهه است.

خانوارهایی که کالابرگ آنها مرداد ماه شارژ شده است تا پایان شهریور زمان دارند تا نسبت به خرید اقلام اساسی طرح کالابرگ اقدام کنند.

کد مطلب 6925805
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پوران IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      11 0
      پاسخ
      ببخشید چرا نفری یک میلیون؟ خب کالا برگ مرداد ماه چی شد؟ باید نفری دومیلیون شارژ کنید
    • محمد اسحاق.ع IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      7 0
      پاسخ
      الان دو ماهه یارانه نقدی واریز نشده و کالابرگ هم انداختید برای پنجم ماه بعد!... چرا فکر کسی رو نمی‌کنید که زن خانه دار و چند تا بچه داره؟؟؟... پنج روز بعد از برج به چه درد این خانواده ها میخوره و تازه ممکنه همینم حذف کنید ... پس چرا سوبسید آب و برق و گاز مردم رو از ابتدا حذف و همه چی رو گران کردین؟؟؟؟؟
    • یوسف IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      14 1
      پاسخ
      پس کالابرگ ماه قبلی ما چی میشه چرا اونو واریز نمیکنید
      • فاطمه IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
        0 0
        بابا این همون کالا برگ مرداد ماهتون فوقش توی شهریور ریختند زمان بندیش 10روز تا10روزه واگرنه حذف نشده
    • بهار IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      12 1
      پاسخ
      پس کالا برگ مرداد ما چی شد،، الان لااقل مبلغشو افزایش بدید من یه خانم سرپرست خانواده واقعا برام سخته .چرا رسیدگی نمیکنید واقعا اخه یه ماه کالا برگمون مالیده شد کلا
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      4 2
      پاسخ
      سلام کالابرگ را ازروی همان دهک بندی واریز کنید الان مادهکمون ۴ آخرین نفر دریافت میکنیم
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      3 0
      پاسخ
      سلام دهک ۴ راباید جز چهاردهک اول کنید چون دهک ۴ به دهک پایین نزدیکتر ووضعیت معیشتی خوبی ندارد چراباید بین دهک ۴ تا۹ باشد؟
    • بی نام IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      5 2
      پاسخ
      سلام به آن کسی که ماهی صد میلیون تومان حقوق میگیره یارانه و کالا برگ نباید بدهند فقط به قشر ضعیف و کم در آمد که توانایی مالی آنان بسیار ضعیف است از دولت می‌خواهیم خدا وکیلی به این مسئله توجه مهمی بکند حق ثروت مند ها این نیست که یارانه و کالا برگ بگیرند
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      5 0
      پاسخ
      سلام خدایی انصاف نیست یک نفر مستاجر ه یه حقوق ناچیز داره فقط کرایه خونش میشه دیگه درآمد هم نداره چه ربطی به کد ملی داره آخه ۷ و۸ و۹ من کد ملیم ۹ برام یک ماه کالا برگه نریختن بخدا درست نیست یکی پول داره کد ملی ش ۰یا ۱ یا ۲ هست اولین نفر کالا برگ میریزن درست نیست این کار بفکر پایین طبقه باشین باروش کدملی درست نیست
    • رضارحیمی US ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      4 1
      پاسخ
      بخدا قسم ابن یک میلیون تومان فقط برای سه روز بک نفر می‌شود غذا خرید .گرانی بیداد می کند
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      7 0
      پاسخ
      الان ماه مرداد چی شد؟؟
    • فاطمه IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      1 0
      پاسخ
      بابا این همون کالابرگ مرداد ماه هست اصلا حذف نشده فقط موکول کردند به 5شهریور این همون کالابرگ مردادماهه
    • جواد IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      پس کالا برگ مرداد ما چی میشه
    • عبداله IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      1 0
      پاسخ
      ۵ شهریور شد ولی بازم واریز نکردن این چه وضعشه بگین نمی‌ریزد سنگینتره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها