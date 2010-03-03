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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۹

613 میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید رود ذخیره شد

613 میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید رود ذخیره شد

رشت - خبر گزاری مهر: مدیر امور سد های گیلان گفت: تا کنون 613 میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید رود در منجیل ذخیره شده که 251 میلیون مترمکعب بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

مصطفی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پارسال دراین موقع 362 میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید رود ذخیره شده بود، افزود: ورودی آب به سد سفید رود هم اکنون 100 متر مکعب در ثانیه است که 55 متر مکعب بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

وی ادامه داد: ظرفیت آبگیری سد سفید رود یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب است که آب مورد نیاز 180 هزار هکتار از مجموع 230 هزار هکتار شالیزارهای گیلان را تامین می کند.

مدیر امور سد های گیلان یاد آورشد: علاوه بر این آب 50 هزار هکتار دیگر از شالیزارهای گیلان از طریق رودخانه ها و آبگیرها تامین می شود.

آب مورد نیاز اراضی شالیکاری استان گیلان توسط یک شبکه وسیع آبیاری شامل سد مخزنی سفید رود، سد انحرافی تاریک، شبکه فومنات، سد انحرافی سنگر و کانالهای سمت چپ و راست سد سنگر تأمین می‌ شود.
کد مطلب 1044415

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