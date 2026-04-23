بررسی میدانی بازرس کل گیلان از وضعیت سد سنگر پس از اعتراض مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از سد سنگر پس از اعتراض مردم این بخش از وضعیت رهاسازی آب با بیان اینکه سد سنگر یک سد تقسیم آب برای هدایت به شالیزارهای شرق و غرب گیلان است، اظهار کرد: آب این سد بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان را تحت پوشش آبیاری قرار میدهد.
آقایی با اشاره به اینکه هر سال تعمیرات ادواری سدها بعد از اتمام فصل زراعی انجام میشد، اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط جنگی و جنگ تحمیلی رمضان و رعایت اصول پدافندی، به تأمین و ذخیره آب خام تصفیه خانه بزرگ گیلان اقدام شد و به همین دلیل سرویس دورهای سد سنگر با کمی تأخیر انجام میشود.
وی با اشاره به اعتراض مردم در خصوص رهاسازی آب این سد، خاطرنشان کرد: رهاسازی آب به لحاظ فنی درست بوده و متولیان امر برای جلوگیری از هدررفت آب و ذخیره برای تصفیه خانه بزرگ آب در شرایط جنگی اقدام کردهاند که بزودی پس از تعمیرات اساسی، این سد انحرافی آماده آبگیری میشود.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه عوامل شرکت آب منطقهای گیلان هر ساله مکلف به تعمیر و نگهداری این آببند هستند، گفت: به لحاظ فنی دریچههای سد نیازمند تعمیر و نگهداری و گریسکاری برای آبگیری و ذخیرهسازی آب سد منجیل در زمان رهاسازی است و با توجه به پیشبینی تمهیدات لازم، جای نگرانی برای مردم و کشاورزان نخواهد بود.
