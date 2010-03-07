کنگره علامتین آملی در مازندران برگزار می شود

کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: استاندار محترم با این پیشنهاد حقیر موافقت کرده و دستور داد تا برای برپایی هر چه پربارتر این مراسم، ستادی تحت عنوان ستاد برگزاری پاسداشت مقام علمی علامتین آملی به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار تشکیل شود.

وی خاطر نشان کرد: اولین نشست اعضای ستاد در روز دوشنبه ۱۷ اسفند ماه 88 در استانداری برگزار خواهد شد.

رستم علی افزود: مدیرکل سیاسی و انتخابات، آموزش و پژوهش، برنامه‌ریزی و بودجه، اداری و مالی، رییس روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری و مشاور استاندار در امور روحانیون، روسای دانشگاه مازندران و آموزش و پرورش استان و مدیران کل صدا و سیمای مرکز استان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله اعضای این ستاد هستند.

وی با بیان اینکه آبادی و عمران بر و بوم هر دیاری، برخوردار بودن آن دیار از علم و فرهنگ و میزان ارج نهادن دیاریان به این سرمایه و موهبت بزرگ الهی- انسانی است اظهار داشت: صفحات زرّین، درخشان و غرور آفرینی از کتاب بزرگ ایران زمین در عرصه های گوناگون علمی- فرهنگی بوده که باید آنان را ارج نهاد.

رستم علی بیان داشت: در پرتو این فضای مصفّا و دل‌گشا، به تدریج وارستگانی نظیر شیخ خلیفه مازندرانی، پیر و مرشد سربداران، ملافتح الله مازندرانی داماد علّامه مجلسی، علامه سیدحیدر آملی، علامه طبرسی صاحب احتجاح ، علامه ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب مناقب آل رسول، علامه میرزا حسین نوری صاحب مستمسک الوسایل، شیخ فضل‌الله نوری شهید راه فضیلت، شیخ عبدالله مازندرانی بارفروش روحانی و زعیم بزرگ مشروطه، علامه حایری مازندرانی که سردرحوزه علمیه سمنان مزین به نام او بوده وجود دارند که می توان به تدریج یاد این فرزانگان و مشاهیر استان و ایران زمین را پاسداشت.