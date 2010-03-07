به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینیپور شامگاه شنبه در مراسمی که به مناسبت ابلاغ بودجه شهرداری قم در محل شورای اسلامی این شهر برگزار شد، اختصاص 400 میلیارد تومان اعتبار از محل مرحله اول فروش اوراق مشارکت طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) را یکی از منابع درآمد خارجی شهرداری قم در سال آینده عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه شورای اسلامی شهر قم مجوز مرحله دوم فروش اوراق مشارکت این طرح را تصویب کرد و آیندهای نزدیک عملیات فروش این اوراق آغاز و حدود 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش میرسد.
وی اضافه کرد: همچنین پیش بینی میشود در سال آینده 80 میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای زیرساختهای زیارتی و... به شهرداری قم اختصاص یابد.
شهردار قم اعتبارات قطار شهری به مبلغ 90 میلیارد تومان و اعتبارات ارزی قطار شهری به میزان 76 میلیارد تومان را از دیگر منابع خارجی شهرداری قم در سال آینده پیش بینی کرد و یادآور شد: در بخش جذب سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی و یا فروش اوراق مشارکت ادامه خیابان شهید روحانی نیز مبلغ 300 میلیارد تومان و همچنین از محل فروش اوراق مشارکت احیا و بهسازی بافتهای فرسوده نیز 450 میلیارد تومان پیش بینی میشود.
90 درصد درآمد شهرداری از منابع خارجی تأمین میشود
عابدینیپور با اشاره به درصد درآمدهای پیشبینی شده شهرداری قم در سال آینده اظهار داشت: 10 درصد از کل درآمدهای پیشبینی شده شهرداری قم را منابع داخلی و مابقی آن را منابع خارجی تشکیل میدهند.
شهردار قم تصریح کرد: از بین منابع خارجی شهرداری قم، 23 درصد به مرحله اول فروش اوراق مشارکت طرح بلوار پیامبر اعظم(ص)، 11 درصد به مرحله دوم این طرح، 5 درصد استانی، 5 درصد قطار شهری، 4 درصد ارزی قطار شهری، 25 درصد اوراق مشارکت فاز 5 عماریاسر و 17 درصد به جذب سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
سرانه هر شهروند قمی 10 برابر میشود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه اعتبارات و سرانه بودجه هر شهروند قمی در سالهای بین 84 تا 89 پرداخت و یادآور شد: سرانه بودجه هر شهروند قمی از سال 1384 تا 1388 به ترتیب 48 هزار تومان، 53 هزار تومان، 90 هزار تومان، 103 هزار تومان و 161 هزار تومان محاسبه شده بود ولی در 1389 این رقم با احتساب درآمدهای داخلی شهرداری قم به 172 هزار تومان افزایش مییابد.
عابدینیپور خاطرنشان کرد: در صورتی که منابع خارجی شهرداری قم را به منابع داخلی آن اضافه کنیم، سرانه هر شهروند قمی حدود یک میلیون و 700 هزار تومان یعنی 10 برابر میشود.
96 درصد درآمد شهرداری در بخش عمرانی هزینه میشود
شهردار قم گفت: در سال آینده 96 درصد درآمدهای داخلی و خارجی شهرداری قم در بخش عمرانی، نیم درصد در وظیفه خدمات شهری و 3،5 درصد در وظیفه خدمات اداری هزینه خواهد شد.
فروش اوراق مشارکت اجتنابناپذیر بود
عابدینیپور با اشاره به ضرورت فروش اوراق مشارکت در طرحهای عمرانی قم اظهار داشت: شهرداری قم با هدف برنامهریزی برای توسعه شهر به دلیل عقبافتادگی سنواتی که قم دارد، اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده است.
وی فروش اوراق مشارکت احیا و بهسازی بافتهای فرسوده در بسیار ضروری دانست و یادآور شد: فروش 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت در این بخش کاملا توجیه دارد و اگر در مسیر احیای این بافتها گامهایی برنداریم چه بسا در صورت بروز مشکلات احتمالی باید در آخرت جوابگو باشیم.
توسعه 10 هزار هکتار فضای سبز در برنامه شهرداری قم
شهرداری قم با تأکید بر بهبود و ایجاد محیط شهری در قم اظهار داشت: در برنامه شهرداری قم توسعه و احیای فضای سبز به میزان 10 هزار هکتار وجود دارد که امیدواریم در سال آینده بتوانیم هزار و 600 هکتار آن را عملی کنیم.
وی ادامه داد: با توافق انجام شده با وزیر نیرو، منابع آبی خوبی برای فضای سبز قم تامین شده و مجوز آن اخذ شده است.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: اعتباراتی که قرار است در سال 1389 در شهر قم هزینه شود بیش از هزار و 700 میلیارد تومان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینیپور شامگاه شنبه در مراسمی که به مناسبت ابلاغ بودجه شهرداری قم در محل شورای اسلامی این شهر برگزار شد، اختصاص 400 میلیارد تومان اعتبار از محل مرحله اول فروش اوراق مشارکت طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) را یکی از منابع درآمد خارجی شهرداری قم در سال آینده عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه شورای اسلامی شهر قم مجوز مرحله دوم فروش اوراق مشارکت این طرح را تصویب کرد و آیندهای نزدیک عملیات فروش این اوراق آغاز و حدود 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش میرسد.
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