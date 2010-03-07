به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینی⁯پور شامگاه شنبه در مراسمی که به مناسبت ابلاغ بودجه شهرداری قم در محل شورای اسلامی این شهر برگزار شد، اختصاص 400 میلیارد تومان اعتبار از محل مرحله اول فروش اوراق مشارکت طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) را یکی از منابع درآمد خارجی شهرداری قم در سال آینده عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه شورای اسلامی شهر قم مجوز مرحله دوم فروش اوراق مشارکت این طرح را تصویب کرد و آینده⁯ای نزدیک عملیات فروش این اوراق آغاز و حدود 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش می‌رسد.



وی اضافه کرد: همچنین پیش بینی می⁯شود در سال آینده 80 میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای زیرساخت⁯های زیارتی و... به شهرداری قم اختصاص یابد.



شهردار قم اعتبارات قطار شهری به مبلغ 90 میلیارد تومان و اعتبارات ارزی قطار شهری به میزان 76 میلیارد تومان را از دیگر منابع خارجی شهرداری قم در سال آینده پیش بینی کرد و یادآور شد: در بخش جذب سرمایه⁯گذاری و مشارکت بخش خصوصی و یا فروش اوراق مشارکت ادامه خیابان شهید روحانی نیز مبلغ 300 میلیارد تومان و همچنین از محل فروش اوراق مشارکت احیا و بهسازی بافت⁯های فرسوده نیز 450 میلیارد تومان پیش بینی می⁯شود.



90 درصد درآمد شهرداری از منابع خارجی تأمین می⁯شود



عابدینی⁯پور با اشاره به درصد درآمدهای پیش⁯بینی شده شهرداری قم در سال آینده اظهار داشت: 10 درصد از کل درآمدهای پیش⁯بینی شده شهرداری قم را منابع داخلی و مابقی آن را منابع خارجی تشکیل می⁯دهند.



شهردار قم تصریح کرد: از بین منابع خارجی شهرداری قم، 23 درصد به مرحله اول فروش اوراق مشارکت طرح بلوار پیامبر اعظم(ص)، 11 درصد به مرحله دوم این طرح، 5 درصد استانی، 5 درصد قطار شهری، 4 درصد ارزی قطار شهری، 25 درصد اوراق مشارکت فاز 5 عماریاسر و 17 درصد به جذب سرمایه⁯گذاری اختصاص یافته است.



سرانه هر شهروند قمی 10 برابر می⁯شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه اعتبارات و سرانه بودجه هر شهروند قمی در سال⁯های بین 84 تا 89 پرداخت و یادآور شد: سرانه بودجه هر شهروند قمی از سال 1384 تا 1388 به ترتیب 48 هزار تومان، 53 هزار تومان، 90 هزار تومان، 103 هزار تومان و 161 هزار تومان محاسبه شده بود ولی در 1389 این رقم با احتساب درآمدهای داخلی شهرداری قم به 172 هزار تومان افزایش می⁯یابد.



عابدینی⁯پور خاطرنشان کرد: در صورتی که منابع خارجی شهرداری قم را به منابع داخلی آن اضافه کنیم، سرانه هر شهروند قمی حدود یک میلیون و 700 هزار تومان یعنی 10 برابر می⁯شود.



96 درصد درآمد شهرداری در بخش عمرانی هزینه می⁯شود



شهردار قم گفت: در سال آینده 96 درصد درآمدهای داخلی و خارجی شهرداری قم در بخش عمرانی، نیم درصد در وظیفه خدمات شهری و 3،5 درصد در وظیفه خدمات اداری هزینه خواهد شد.



فروش اوراق مشارکت اجتناب⁯ناپذیر بود



عابدینی⁯پور با اشاره به ضرورت فروش اوراق مشارکت در طرح⁯های عمرانی قم اظهار داشت: شهرداری قم با هدف برنامه⁯ریزی برای توسعه شهر به دلیل عقب⁯افتادگی سنواتی که قم دارد، اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده است.



وی فروش اوراق مشارکت احیا و بهسازی بافت⁯های فرسوده در بسیار ضروری دانست و یادآور شد: فروش 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت در این بخش کاملا توجیه دارد و اگر در مسیر احیای این بافت⁯ها گام⁯هایی برنداریم چه بسا در صورت بروز مشکلات احتمالی باید در آخرت جوابگو باشیم.



توسعه 10 هزار هکتار فضای سبز در برنامه شهرداری قم



شهرداری قم با تأکید بر بهبود و ایجاد محیط شهری در قم اظهار داشت: در برنامه شهرداری قم توسعه و احیای فضای سبز به میزان 10 هزار هکتار وجود دارد که امیدواریم در سال آینده بتوانیم هزار و 600 هکتار آن را عملی کنیم.



وی ادامه داد: با توافق انجام شده با وزیر نیرو، منابع آبی خوبی برای فضای سبز قم تامین شده و مجوز آن اخذ شده است.