دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دو شهر بوشهر ایجاد می شود

حسین دلشب در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: برای ایجاد این ایستگاه در شهر برازجان زمین و تجهیزات مربوطه خریداری شده است که پس از پایان عملیات ساختمانی، این ایستگاه راه اندازی خواهد شد.
وی اظهار داشت: برای شهر گناوه نیز زمین استقرار این ایستگاه خریداری شده است و منتظر تخصیص اعتبار برای خرید تجهیزات آن هستیم.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه تمامی مراکز شهرستان های بوشهر نیازمند ایجاد ایستگاه سنجش آلودگی هوا هستند، گفت: در همین خصوص پیشنهاد خرید دستگاه های سیار سنجش میزان آلودگی هوا در شش شهرستان دیگر را به ستاد حوادث پیشنهاد کرده ایم.
دلشب افزود: به رغم تاکیدهای فراوان این اداره کل متاسفانه تاکنون پاسخی از سوی این ستاد دریافت نکرده ایم.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط بد آب و هوایی در استان بوشهر ایجاد این ایستگاهها جهت اعلام میزان آلودگی هوا برای شهروندان بسیار ضروری است.
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