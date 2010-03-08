دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دو شهر بوشهر ایجاد می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستانهای برازجان و گناوه به عنوان مرکز شهرستانهای دشتستان و گناوه ایجاد می شود.