دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیاردی در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی صدور احکام قضایی و اعلام تحت تعقیب بودن فردی به اتهام کلاهبرداری در شهرستان دلفان، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مخفیگاه متهم را در یکی از استان‌های هم‌جوار شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ نیابت، در عملیاتی دقیق، ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شده و متهم را دستگیر کردند و به فرار وی پایان دادند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: متهم با جلب‌اعتماد شهروندان و استفاده از ترفند پیش‌فروش مسکن مهر، مبالغ قابل‌توجهی از آنان دریافت کرده و پس از ارتکاب جرم، باهدف فرار از چنگال قانون متواری شده بود.

سرهنگ ابدال‌چگنی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی برای سیر مراحل قانونی، تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقتدار عملیاتی، اجازه نخواهد داد مجرمان و کلاهبرداران با سوءاستفاده از اعتماد مردم، امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند و در برابر قانون از مجرمان خطاکار تاوان خواهد گرفت.

وی با هشدار به شهروندان، تصریح کرد: شهروندان در انجام معاملات و مبادلات مالی، پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، نسبت به احراز هویت طرف معامله، بررسی اصالت اسناد و مدارک و اطمینان از قانونی‌بودن موضوع معامله اقدام کنند و فریب وعده‌ها و عناوین وسوسه‌انگیز افراد ناشناس را نخورند.