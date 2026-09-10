به گزارش خبرنگار مهر، قربانمحمد ولیزاده، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح جزئیات رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردانهای جانفدای ایران اظهار کرد: این رزمایش با هدف نمایش اقتدار و آمادگی بسیجیان و مردم در تمامی شهرستانهای استان تهران برگزار میشود و در آن ظرفیتهای مختلف بسیج، اقشار و گروههای مردمی به کار گرفته خواهد شد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: در این رزمایش گردانهای بیتالمقدس، کوثر، امام علی(ع)، امام حسین(ع)، فاتحین، جهادگران عاشورایی، شهید فهمیده، یگانهای شهید سلیمانی و شهید سلامی، شبکه تربیتی صالحین، هستههای اطلاعاتی، شوراهای تحول محلات، دستههای مستقل پایگاهها و هستههای مقاومت حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این برنامه گفت: دانشآموزان، دانشجویان، بانوان، ورزشکاران، هنرمندان و سایر اقشار در قالب گروههای مختلف در میدان حضور پیدا میکنند تا ظرفیت گسترده مردمی و اجتماعی بسیج در این رزمایش به نمایش گذاشته شود.
ولیزاده ادامه داد: گردانهای کوثر خواهران نیز در این برنامه حضور دارند و بانوان بسیجی در کنار سایر گروههای مردمی در رزمایش مشارکت خواهند داشت.
وی با اشاره به حضور پیشکسوتان سپاه در قالب یگانهای شهید سلامی اظهار کرد: پیشکسوتان و نیروهای باسابقه سپاه نیز در این رزمایش حضور دارند و بخشی از برنامه با حضور این نیروها و تجهیزات متناسب با مأموریت آنان اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران همچنین از اجرای برنامههای جهادگران عاشورایی خبر داد و گفت: این بخش با حضور نیروهای تخصصی و اقشار مختلف از جمله نیروهای مهندسی و امدادی برگزار میشود و ظرفیتهای تخصصی مردم در کنار ظرفیتهای بسیج به میدان خواهد آمد.
ولیزاده با اشاره به پیوند این رزمایش با تجمعات شبانه افزود: برگزاری رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردانهای جانفدای ایران در امتداد تجمعات شبانه و با هدف تقویت انسجام، حضور و آمادگی اجتماعی مردم برنامهریزی شده است و این حرکت در شهرستانهای استان تهران به صورت همزمان دنبال خواهد شد.
وی تصریح کرد: این رزمایش روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه و همزمان با شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در تمامی شهرستانهای استان تهران برگزار میشود.
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