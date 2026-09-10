به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی پنجشنبه شب پس از شکست شمسآذر برابر گلگهر سیرجان در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: واقعاً خسته بودیم. در ۲۶ روز هفت بازی انجام دادیم و شرایط جغرافیایی کشور نیز کار را برای ما سختتر میکند؛ از قزوین باید به اهواز برویم، از اهواز به قائمشهر، سپس به یزد و دوباره برگردیم.
وی افزود: ما تنها تیمی هستیم که در این ۲۶ روز هفت بازی انجام دادهایم و بازیکنان واقعاً خسته بودند. من هیچ کمکی نمیتوانستم به آنها بکنم؛ میدیدم با تمام وجود کار میکنند، اما بدن انسان آهنی نیست.
سرمربی شمسآذر ادامه داد: در این ۲۶ روز تقریباً فقط ریکاوری کردیم و اصلاً تمرین نداشتیم. از هفته اول لیگ تاکنون بیشتر درگیر ریکاوری بودهایم و عملاً فرصتی برای تمرین و برطرف کردن ایرادات تیم نداشتیم.
رضایی با تمجید از تلاش بازیکنانش گفت: با وجود این شرایط از بازیکنانم ممنونم. آنها با تمام وجود بازی کردند. در نیمه نخست به دلیل اینکه مقابل باد بازی میکردیم، فشار بیشتری روی ما بود و حریف فوتبال مستقیم و توپهای بلند داشت.
وی درباره روند بازی برابر گلگهر بیان کرد: بعد از دریافت گل دوم به بازی برگشتیم و گل مساوی را نیز به ثمر رساندیم که گل خوب و زیبایی بود، اما متأسفانه روی یک اشتباه، توپ خودمان را به گل حریف تبدیل کردیم و کار سخت شد.
رضایی با اشاره به عملکرد شمسآذر در نیمه دوم گفت: در نیمه دوم دیدید که بازیکنان عملاً هرچه در توان داشتند گذاشتند. دیگر نیرویی برای آنها باقی نمانده بود. من خودم سالها فوتبال بازی کردهام و شرایط بازیکن را میفهمم؛ آنها خسته بودند، اما با تمام وجود جنگیدند.
نتیجه را جبران میکنیم
سرمربی شمسآذر خطاب به رسانهها و هواداران قزوینی تأکید کرد: از رسانههای قزوین عذرخواهی میکنم و قول میدهم این نتیجه جبران شود. چند روز به بازیکنان استراحت میدهیم تا بدنهایشان برگردد و پس از آن زمان بیشتری برای تمرین خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: این تیم جوان است و بازیکنان ما برای پیشرفت به تمرین نیاز دارند. اگر فرصت تمرین داشته باشیم، میتوانیم بسیاری از ایرادات را برطرف کنیم.
رضایی با اشاره به فشردگی برنامه شمسآذر گفت: بعید میدانم تیم دیگری در ایران در ۲۶ روز هفت بازی انجام داده باشد. ما همیشه با فدراسیون و سازمان لیگ همکاری کردهایم، اما وقتی تیمی بازیکن ملیپوش امید دارد و تیمهای دیگر به دلیل داشتن حتی یک بازیکن از تیم ملی امید بازیشان لغو میشود، انتظار داشتیم درباره ما نیز چنین تصمیمی گرفته شود.
وی افزود: میتوانستیم بازی را به بعد از تعطیلات منتقل کنیم. ما هم خسته بودیم و فشار زیادی روی تیم وجود داشت. گاهی آدم واقعاً میماند که داستان چیست. شمسآذر یک تیم شهرستانی و مظلوم است و انتظار داریم شرایط عادلانهتری برای آن در نظر گرفته شود.
رضایی در ادامه با اشاره به دیدار هفته گذشته شمسآذر برابر چادرملو در یزد گفت: ما در یزد یکی از بهترین بازیهای لیگ را انجام دادیم. هم خوب بازی کردیم و هم موقعیتهای زیادی ساختیم و حتی میتوانستیم با اختلاف دو گل بازی را تمام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر زمان تمرین داشته باشیم، تیم ما خیلی خوب بازی میکند. در هفت هفته گذشته از نظر کیفیت بازی یکی از بهترین تیمهای لیگ بودهایم، آن هم در شرایطی که جوانترین تیم لیگ هستیم.
رضایی درباره نیاز شمسآذر به تقویت تیم نیز گفت: تیم جوان است و یکی دو بازیکن باتجربه میتوانند به ما کمک کنند، بهخصوص در خط حمله. البته باید شرایط مالی باشگاه نیز در نظر گرفته شود.
وی خواستار حمایت بیشتر مسئولان استان از شمسآذر شد و گفت: تعجب میکنم که یک تیم لیگ برتری داریم و انتظار حمایت بیشتری از مسئولان داریم. باشگاه خصوصی اداره میشود و کار در این شرایط واقعاً سخت است. از مسئولان استان، استاندار و شهردار محترم درخواست میکنم به تیم کمک کنند.
سرمربی شمسآذر افزود: اگر شرایط مالی بهتر بود، میتوانستیم تعدادی از بازیکنان خودمان را نیز حفظ کنیم. مشکلاتی داریم که دوست ندارم آنها را رسانهای کنم، اما امیدوارم برطرف شوند و تیم شرایط بهتری پیدا کند.
حمایت هواداران میتواند شمسآذر را به جدول برگرداند
وی حضور هواداران در ورزشگاه سردار آزادگان را یکی از نقاط قوت شمسآذر دانست و گفت: نقطه قوت تیمهای شهرستانی همیشه حمایت هواداران بوده است. از هوادارانی که به ورزشگاه آمدند و تیم را تشویق کردند تشکر میکنم و انتظار دارم همیشه ورزشگاه پر باشد.
رضایی ادامه داد: وقتی هواداران حمایت میکنند، انرژی خوبی به زمین منتقل میشود و بازیکنان جوان نیز با انگیزه بیشتری کار میکنند. امیدوارم بتوانیم زحمات هواداران را جبران کنیم.
وی درباره دیدارهای آینده شمسآذر برابر پیکان و سپاهان نیز گفت: امروز بازیکنان باید استراحت کنند و بهتدریج شرایط تمرین را فراهم میکنیم. با آنالیزهایی که از تیمهای حریف داریم تلاش خواهیم کرد برابر پیکان و سپاهان یکی از بهترین عملکردهای خود را ارائه دهیم.
تمام تمرکزم روی شمسآذر است
سرمربی شمسآذر در پایان درباره پیشنهادهای دیگر و ادامه همکاری با این تیم گفت: ابتدای فصل نیز گفتم که مدیون شمسآذر هستم. مالک باشگاه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به من اعتماد کردند و باعث شدند وارد چرخه لیگ برتر شوم.
وی افزود: در فصل گذشته و پیش از شروع این فصل پیشنهادهایی داشتم، اما تصمیم گرفتم در شمسآذر بمانم. حتی در پیشفصل نیز پیشنهادهایی وجود داشت، اما به هیچ تیم دیگری فکر نکردم و با کسی هم صحبت نکردم.
رضایی تأکید کرد: تمام تمرکزم روی قزوین و شمسآذر است و تلاش میکنم شرایطی فراهم شود که این تیم روزبهروز شرایط بهتری پیدا کند. شک نکنید با این جوانان و این تیم میتوانیم خیلی قویتر برگردیم و شمسآذر را به یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر تبدیل کنیم.
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