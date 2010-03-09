غلامحسن گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان این که وظیفه اصلی معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی، تهیه و تدوین کتب درسی و متون کمک درسی در زمینه معارف اسلامی است از اصلاح کتب معارف اسلامی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: منظور از متون کمک درسی، جزوه‌ها و فصلنامه‌هایی است که برای استادان معارف اسلامی در جهت آشنایی بیشتر آنها با سرفصل‌های مصوب هر درس می‌باشد، که در این زمینه به دو روش مقالات سفارشی و استفاده از مقالات آماده استفاده می‌کنیم.



وی با تأکید براهمیت نقد و بررسی کتب تألیفی در حوزه معارف اسلامی خاطرنشان کرد: ما طرحی در سال جاری دنبال کردیم تا ده کتاب از کتاب‌های معارف نقد و ارزیابی شود، در این رابطه در بهمن سال جاری هر کتاب برای سی کارشناس با فرم مخصوص فرستاده و بعد از جمع بندی نظریات، جلسات نقد را با حضور مؤلفان کتب مربوطه به صورت حضوری تشکیل دادیم.



گرامی ادامه داد: همچنین نقد چهار کتاب در گرایش مبانی نظری اسلام و تاریخ اسلام در طول چهار جلسه در اسفندماه سال جاری برگزار شد که کتاب‌های اندیشه اسلامی جلد یک و دو از آثار آیت الله سبحانی و دکتر محمد رضایی و تاریخ تمدن اسلام دکتر جان احمدی و تاریخ امامت حجت الاسلام حمید احمدی را شامل می‌شود.



وی با بیان این که یکی از فعالیت‌های معاونت پژوهش، برگزاری جشنواره معارف اسلامی است ابراز داشت: هدف اصلی برگزاری این جشنواره جمع‌آوری پژوهش‌های استادان معارف اسلامی و جمع بندی و اولویت بندی آنها است. قصد ما این است که این جشنواره هر ساله برگزار شود و امسال دومین همایش آن برگزار شد و از نفرات برتر تجلیل به عمل امد.



معاون پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی همچنین گفت: از دیگر همایش‌های دیگری که در جهت غنی سازی پژوهش در حوزه معارف اسلامی برگزار می‌کنیم، همایش‌های علمی مرتبط با دروس معارف اسلامی است که در همین رابطه همایش اخلاق اسلامی در سال جاری برگزار شده و همایش ملی تفسیر و نهج البلاغه در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

