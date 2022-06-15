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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۵

۲۶ خردادماه؛

همایش ملی «ایمان و چالش‌های عصر جدید» برگزار می‌شود

همایش ملی «ایمان و چالش‌های عصر جدید» برگزار می‌شود

نجمن کلام اسلامی حوزه و دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران همایش ملی «ایمان و چالش‌های عصر جدید» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن کلام اسلامی حوزه و دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران همایش ملی «ایمان و چالش‌های عصر جدید» را برگزار می‌کند.

این نشست در قالب موضوعات ایمان و چالش‌های سیاسی و اجتماعی، ایمان و چالش‌های علمی و معرفتی و ایمان و چالش‌های عقلانیت و عمل برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۲۶ خردادماه رأس ساعت ۸ الی ۱۳ است.

نحوه برگزاری نشست به صورت حضوری و آنلاین بوده و علاقمندان می‌توانند برای شرکت حضوری به محل برگزاری نشست سالن همایش‌های دانشگاه معارف اسلامی واقع در قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دانشگاه معارف اسلامی یا به صورت آنلاین از طریق اینجا اقدام کنند.

کد مطلب 5514926
فاطمه علی آبادی

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