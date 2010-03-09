16 داور مازندرانی دوره پیشرفته اسکیت هاکی آموزش دیدند

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره آموزشی که نخستین دوره آن در مازندران برگزارشد، از سوی فدراسیون اسکیت مجوز آن صادر شده بود.

وی افزود: این دوره سه روزه در شهرستان بابل و با حضور 16نفر از مربیان مرد و زن مازندرانی برگزار شد.

رئیس هیئت اسکیت مازندران تصریح کرد: این دوره زیرنظر رامین عتیقه چی ، رئیس کمیته داوران اسکیت هاکی کشور برگزار شد.

خیری نیا اضافه کرد: در پایان این دوره آموزشی به داوران گواهینامه دوره مربی گری از سوی فدراسیون اسکیت اعطا می شود.

وی افزود: با برگزاری این دوره تعداد داوران اسکیت در مازندران افزایش خواهد یافت.

رئیس هیئت اسکیت مازندران، با بیان اینکه پیش از این دوره آموزشی سطح پایه سایر رشته های اسکیت برای مربیان و یک دوره داوری نیز برگزارشد اضافه کرد: این دوره ها در جهت آموزش سطح بالاتر مربیان وهمچنین ارتقاء سطح دانش مربیان و داوران مازندرانی برگزار شد.

خیری نیا خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان و داوران برای رشته های مختلف اسکیت از برنامه های جدی هئیت اسکیت مازندران است.

بیش از سه هزار ورزشکار در رشته ورزشی اسکیت در مازندران سازماندهی شدند.