توزیع اقلام ویژه ایام پایان سال در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد رضا صادقی ظهر پنجشنبه در حاشیه نمایشگاه بهاره بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: توزیع اقلام وی‍ژه و اساسی مردم بوشهر شامل اقلام قید شده در پایان سال با افزایش تقاضا روبرو می شوذ که سازمان بازرگانی سعی در تعادل بخشی این اقلام دارد.

وی اظهار داشت: شهروندان بوشهری می توانند با مراجعه به نمایشگاه بهاره از ساعت 16 تا 22 هر روز اقلام مصرفی خود را در این نمایشگاه تهیه نمایند .

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر افزود قیمت های کالاهای مشمول ر این طرح به ازای هر کیلو برنج 700 تومان، قند 800 تومان، مرغ منجمد 2200 تومان، گوشت منجمد مخلوط 5900 تومان، مرغ آماده طبخ 2900 تومان و روغن 4.5 کیلوگرمی 5800 تومان است.

صادقی گفت: از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف با تلفن 124 و یا سامانه پیام کوتاه 30006124 جهت رسیدگی به تخلفات در اسرع وقت تماس گیرند.

وی اضافه کرد: اداره مشارکت های مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان با آمادگی کامل جهت رسیدگی به شکایات واصله مردم از طریق این سامانه ها در کوتاهترین زمان اقدام خواهد کرد.