توزیع اقلام ویژه ایام پایان سال در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد رضا صادقی ظهر پنجشنبه در حاشیه نمایشگاه بهاره بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: توزیع اقلام ویژه و اساسی مردم بوشهر شامل اقلام قید شده در پایان سال با افزایش تقاضا روبرو می شوذ که سازمان بازرگانی سعی در تعادل بخشی این اقلام دارد.
وی اظهار داشت: شهروندان بوشهری می توانند با مراجعه به نمایشگاه بهاره از ساعت 16 تا 22 هر روز اقلام مصرفی خود را در این نمایشگاه تهیه نمایند.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر افزود قیمت های کالاهای مشمول ر این طرح به ازای هر کیلو برنج 700 تومان، قند 800 تومان، مرغ منجمد 2200 تومان، گوشت منجمد مخلوط 5900 تومان، مرغ آماده طبخ 2900 تومان و روغن 4.5 کیلوگرمی 5800 تومان است.
صادقی گفت: از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف با تلفن 124 و یا سامانه پیام کوتاه 30006124 جهت رسیدگی به تخلفات در اسرع وقت تماس گیرند.
وی اضافه کرد: اداره مشارکت های مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان با آمادگی کامل جهت رسیدگی به شکایات واصله مردم از طریق این سامانه ها در کوتاهترین زمان اقدام خواهد کرد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: در راستای طرح تشدید بازرسی ویژه ایام نوروز و ضرورت احقاق حقوق مصرف کنندگان ستاد خبری سازمان بازرگانی پس از وصول شکایات مردمی بطور میانگین ظرف مدت 20 دقیقه بازرسین طرح را به واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات متخلف اعزام داشته تا پس از بررسی موضوع مورد شکایت ، در صورت احراز تخلف ، برخورد قانونی با صنوف متخلف صورت پذیرد .
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