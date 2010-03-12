به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را پیش از این مترجمان و ناشران دیگر هم ترجمه و عرضه کرده‌ا‌ند. "نماد گمشده" هم مثل کتاب "راز داوینچی" یک معمای کلی دارد که باید حل شود و کنارش نمادها، رمزها و رازهایی هست که همه باید رازگشایی شوند و مثل دو سه رمان دیگردن براون ،رابرت لنگدان استاد نماد‌شناسیِ دانشگاه هاروارد در داستان حضور دارد.

ترجمه شهرابی از "نماد گمشده" توسط نشر افق به بازار کتاب می‌ آید.

یکی دیگر از کتابهایی که به زودی توسط همین ناشر به چاپ می‌رسد به بازنویسی اثر معروف "ایلیاد" هومر اختصاص دارد که زنده یاد حسین ابراهیمی(الوند) آن را از نوشته‌های نیک مک کارتی ترجمه کرده است. این کتاب که چاپ نخست آن به زودی منتشر خواهد شد در 160 صفحه، قطع وزیری برای گروه سنی نوجوان عرضه می‌شود.

"پسری از گوانتانامو" اثری پرحجم از نوشته‌های آنا پررا با ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی است که این رمان نیز برای گروه سنی نوجوان توسط نشر افق منتشر خواهد شد. این کتاب که از آثار زیرچاپی این ناشر است در 540 صفحه، قطع رقعی منتشر می‌شود.

"روی پله‌های کنسرواتور" از نوشته‌های دونالد بارتلمی با ترجمه شیوا مقانلو کتاب دیگری از این ناشر است که در روزهای پایانی سال منتشر می‌شود. این کتاب مجموعه داستانهای کوتاه بارتلمی پدر ادبیات پست مدرن است. در این مجموعه 11 داستان گنجانده شده که شامل شاخصترین داستانهای کوتاه و مطرح این نویسنده است. بارتلمی در این داستانها با زبانی ساده و طنزآمیز به نقد زندگی معاصر و روابط حاکم بر انسانهای امروزی می‌پردازد.

همچنین "من ریموند کارور هستم" عنوان کتابی از مصطفی عزیزی است که چاپ نخست آن به زودی در قطع رقعی توسط نشر افق منتشر می‌شود.



