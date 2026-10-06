  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

شاخص ال‌نینو به ۳.۲ رسید؛ خوزستان در انتظار بارش‌های سهمگین

شاخص ال‌نینو به ۳.۲ رسید؛ خوزستان در انتظار بارش‌های سهمگین

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: شاخص هفتگی ال‌نینو اکنون به ۳.۲ رسیده که دست‌کم در ۱۶۰ سال اخیر کم‌سابقه است و نشان از یک ال‌نینوی بسیار قوی در ماه‌های پیش‌رو دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری عصر امروز سه‌شنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان با بیان اینکه شاخص ال‌نینو به دو شکل هفتگی و سه‌ماهه بررسی می‌شود، اظهار کرد: آخرین رکورد ثبت‌شده برای شاخص هفتگی در سال ۲۰۱۵ حدود سه بود که اکنون این رقم به ۳.۲ افزایش یافته است.

وی با اشاره به تغییر سناریوهای بارشی افزود: پیش‌بینی‌های دو ماه گذشته بر این بود که بیشترین بارش‌ها در مهر و آبان رخ دهد اما با تقویت این شاخص، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش‌ها در آذر، دی و بهمن نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند به بارش‌های قابل توجه در بالادست و پایین‌دست استان منجر شود.

سبزه‌زاری با اشاره به دشواری پیش‌بینی بارش‌های رگباری تصریح کرد: بارش‌های همرفتی و نقطه‌ای به راحتی در مدل‌های هواشناسی قابل شناسایی نیستند و تشخیص آنها به تجربه کارشناسان وابسته است؛ همان‌گونه که در بارش‌های اخیر، هسته‌های بارشی در دزفول، گتوند و ایذه با شدت بالا شکل گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیریت بحران باید برای شرایط دشوار آمادگی داشته باشد، زیرا تلاطم‌های جوی می‌تواند الگوهای رطوبتی منطقه را تغییر دهد.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی بیشترین تأثیرپذیری را از این شرایط دارد و لازم است دستگاه‌های مرتبط و کشاورزان، هشدارها را به صورت جدی دنبال کنند تا خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌های شدید کاهش یابد.

کد مطلب 6970097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها