به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری عصر امروز سه‌شنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان با بیان اینکه شاخص ال‌نینو به دو شکل هفتگی و سه‌ماهه بررسی می‌شود، اظهار کرد: آخرین رکورد ثبت‌شده برای شاخص هفتگی در سال ۲۰۱۵ حدود سه بود که اکنون این رقم به ۳.۲ افزایش یافته است.

وی با اشاره به تغییر سناریوهای بارشی افزود: پیش‌بینی‌های دو ماه گذشته بر این بود که بیشترین بارش‌ها در مهر و آبان رخ دهد اما با تقویت این شاخص، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش‌ها در آذر، دی و بهمن نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند به بارش‌های قابل توجه در بالادست و پایین‌دست استان منجر شود.

سبزه‌زاری با اشاره به دشواری پیش‌بینی بارش‌های رگباری تصریح کرد: بارش‌های همرفتی و نقطه‌ای به راحتی در مدل‌های هواشناسی قابل شناسایی نیستند و تشخیص آنها به تجربه کارشناسان وابسته است؛ همان‌گونه که در بارش‌های اخیر، هسته‌های بارشی در دزفول، گتوند و ایذه با شدت بالا شکل گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیریت بحران باید برای شرایط دشوار آمادگی داشته باشد، زیرا تلاطم‌های جوی می‌تواند الگوهای رطوبتی منطقه را تغییر دهد.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی بیشترین تأثیرپذیری را از این شرایط دارد و لازم است دستگاه‌های مرتبط و کشاورزان، هشدارها را به صورت جدی دنبال کنند تا خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌های شدید کاهش یابد.