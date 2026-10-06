مخالفت قاطع پکن با فروش تسلیحات جدید آمریکا به تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره تحویل جنگنده‌های «اف-۱۶ ویپر» (F-16 Viper) به تایوان، تأکید کرد که پکن موضع خود را در مخالفت با فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره به روشنی مشخص کرده است.

وی در اظهاراتی در گفتگو با خبرگزاری شینهوا، با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر دریافت دو فروند از جنگنده‌های اف-۱۶ ویپر و برنامه‌ریزی برای تحویل ۶۴ فروند دیگر در سال جاری میلادی توسط تایوان تصریح کرد: پکن با هرگونه اقدام در این زمینه به شدت مخالف است.

گوئو جیاکون با یادآوری ضرورت پایبندی واشنگتن به توافق های پیشین افزود: طرف آمریکایی موظف است تفاهمات مهم حاصل‌ شده در دیدارهای سران دو کشور را اجرایی کرده و با پایبندی به اصل «چین واحد» و سه بیانیه مشترک، در قبال مسئله تایوان با احتیاط عمل کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین با تأکید بر اینکه مسئله تایوان یک «امر داخلی» برای چین محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: حل‌ و فصل این موضوع منحصراً به خود چینی‌ها مربوط است و پکن هیچ‌ گونه مداخله خارجی را در این زمینه برنمی‌تابد.

پیش از این، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که تایوان پس از مدت‌ها تأخیر در دریافت تجهیزات، دو فروند از ۶۶ فروند جنگنده اف-۱۶ ویپر سفارش داده شده به ایالات متحده را تحویل گرفته است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، با تحویل کامل این جنگنده‌ها، ناوگان جنگنده‌های اف-۱۶ این جزیره به بیش از ۲۰۰ فروند افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است که مقامات تایوان پیش‌تر از تأخیرهای مکرر و مشکلات فنی در فرآیند تحویل این تسلیحات از سوی شرکت‌های آمریکایی، از جمله شرکت «لاکهید مارتین»، ابراز نگرانی و شکایت کرده بودند.