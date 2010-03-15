همایش "میر سید علی همدانی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم محمد رضا میرزایی مسئول خانه فرهنگ ایران در بمبئی به عنوان میهمان ویژه ،دکتر آفتاب انور شیخ رئیس دانشکده پونا و دیگر میهمانان افتخاری این مراسم همچون دکتر «کارو»‌ مسئول آموزش عالی ایالت مهاراشترا،‌ آمیتاب داس کوپتا سردبیر روزنامه «ساکال» و رئیس بخش علوم اجتماعی دانشگاه پونا، نیکام مدیر سابق بخش علوم اجتماعی، دکتر گایک وار رئیس بخش تاریخ دانشگاه پونا و شخصیت‌های علمی و فرهنگی و دانشجویان هندی و ایرانی حضور داشتند.

میرزایی ضمن اظهار خرسندی از برگزاری این سمینار با همکاری دانشکده پونا گفت:‌ میر سید علی همدانی معروف به «شاه همدان»‌ و «امیر کبیر» از عارفان بزرگ قرن هشتم هجری است. این عارف ایرانی پس از نگارش 150 اثر ارزشمند در موضوعات اجتماعی، سیاسی، عرفانی و ادبی به زبان‌های فارسی و عربی سرانجام در سال 786 قمری هجری در ختلان تاجیکستان امروزی درگذشت.

وی افزود :نقش میر سید علی همدانی در معرفی عرفان ایرانی در شبه قاره هند بسیار چشمگیر است. در واقع نخستین جرقه‌های ورود عرفان ایران به هند با میر سید علی آغاز شد.

میرزایی اظهارداشت:عمده توجه عرفا به عشق حقیقی و بی‌آلایشی است که به‌وسیله آن انسان‌ می‌تواند به خدا نزدیک شود. مولانا عشق واقعی را از اسرار خدا می‌داند.(عشق اسطرلاب اسرار خداست معنی عاشق ز معنی‌ها جداست ).یکی از مفاهیمی که دستخوش تحریف شده مفهوم عرفان است به‌ویژه زمانی که برخی عرفان را به معنی گوشه‌گیری از جامعه و نشستن در کنج عزلت و بی‌توجهی به مسئولیت‌ها و سرنوشت ملت می‌دانستند و اعتراضی به حاکمان ظالم عصر خود نمی‌کردند.

معین‌الدین خان استاد بخش زبان و ادبیات عربی دانشکده پونا در پایان جلسه طی سخنانی از شرکت کنندگان تشکر کرد.

مقالات ارایه شده به این سمینار به شرح ذیل است:

عزیزالدین حسین همدانی رئیس بخش علوم انسانی جامعه ملی اسلامیه دهلی‌نو عنوان مقاله: «تاکید میر سید علی همدانی به اجرای مدیریت»

محمد رئیس بخش تاریخ دانشگاه جامو و کشمیر عنوان مقاله «نقش میر سید علی همدانی در تاریخ جامو و کشمیر و لداخ»

تعبیر کلام از دانشگاه هندوی بنارس عنوان مقاله « اهداف سیاسی و مطالعه تطبیقی در خصوص میر سید علی همدانی و دیگر صوفیان معاصر»

صفی‌الدین احمد از دانشگاه دهلی عنوان مقاله «ارزیابی زندگی و آثار صوفیای کرام»

علی رضا زرگر دانشجوی دوره دکتری پونا «خاطرات سیاسی میر سید علی همدانی»

جینلار بوسالا از دانشکده گارواره پونا عنوان مقاله: «نقش میر سید علی همدانی در مکتب تفکر صوفیان هند»

محمد حسین و ضیاءالرحمان بزرگ‌زاده دانشجویان ایرانی پونا عنوان مقاله: «زندگی و آثار میر سید علی همدانی»

سید لیاقت حسین از دانشگاه علیگره عنوان مقاله: «عرفای گرام از سلسلة چشتیه و هماهنگی بین مذهب و نقش خواجه معین‌الدین چشتی»

سراج احمد معبول از بنگلور عنوان مقاله: «اهمیت تعلیمات عرفانی در جهان معاصر»

سید احسان قادری دانشکده طب یونانی پونا عنوان مقاله: «عرفان چه می‌خواهد؟»

نیرج حسین مدیر هیئت امنای «لوک آیت» عنوان مقاله: «اهمیت عرفان در عصر حاضر»

رادیکا ساشان از دانشگاه پونا عنوان مقاله: «عرفا پل ارتباطی بین دولت و جامعه»

دانش معین از شهر ناسیک ایالت مهاراشترا عنوان مقاله: «تصاویر عرفا بر سکه‌های قرون وسطی»

راشمی کاندارا از دانشکده مهارشی دیاناند بمبئی عنوان مقاله: «کشف مفاهیم صوفی‌گری در سینمای هند»

ملکه مستری از دانشکده - پونا عنوان مقاله «عرفا و هماهنگی بین‌المذاهب»

سان چیتا والونجکار از احمد نگر مهاراشترا عنوان مقاله: « هماهنگی و اخوت انسان در کلام ملک محمد جایسی»

نظیرالدین از دانشکده پونا عنوان مقاله « اسلام و صوفی‌گری»

مهدی باغ فلکی و خانم زینب محمودی دانشجویان دوره دکتری عنوان مقاله: «تأثیر عرفان فارسی بر ایالت متحده امریکا»