اعلام آمادگی دولت ترامپ برای مذاکره با مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر ، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با سردبیران رسانه‌های آفریقایی، با اشاره به تحولات روابط مسکو و واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ تمایل و آمادگی آشکاری برای گفت‌وگو با روسیه و توسعه تعاملات در حوزه‌های مختلف دارد.

لاوروف با وجود اشاره به تداوم حمایت‌های نظامی واشنگتن از اوکراین –از جمله ارسال تسلیحات از طریق کشورهای اروپایی و ارائه داده‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای– تصریح کرد که رویکرد دولت ترامپ برخلاف اروپایی‌ها، درهای دیپلماسی را باز نگه داشته است.

انتقاد شدید از کارشکنی‌های اروپا در بحران اوکراین

وزیر خارجه روسیه با لحنی انتقادی، سیاست کشورهای اروپایی در قبال مناقشه اوکراین را ثابت و غیرسازنده توصیف کرد و افزود: اروپایی‌ها تا آخرین لحظه از تماس با روسیه امتناع کردند و همچنان از درک و پرداختن به ریشه‌های اصلی این بحران سر باز می‌زنند.

وی با یادآوری تلاش‌های غرب برای ناکام گذاشتن تفاهم میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در نشست سال ۲۰۲۵ در آلاسکا، تأکید کرد که اروپایی‌ها به دنبال آن هستند تا از طریق توقف احتمالی درگیری‌ها، فرصتی برای پر کردن انبارهای تسلیحاتی اوکراین پیدا کنند.

لاوروف مجدداً تأکید کرد که با وجود علاقه مسکو به راه‌حل‌های مبتنی بر مذاکره، عملیات نظامی ویژه روسیه در طول روند مذاکرات متوقف نخواهد شد.

ماهیت تجاری توافق سوختی با آمریکا

لاوروف در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئله توافق عرضه فرآورده‌های سوختی میان دو کشور پرداخت و خاطرنشان کرد که قرارداد عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا یک توافق کاملاً تجاری و عمل‌گرایانه است و هیچ‌گونه شرط یا پیوست سیاسی ندارد.

