فیلم مستند "همه دانا" آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند روایتی طنز گونه دارد از همه چیز دانی ما ایرانیان که در همه موارد اظهار نظر می کنیم، اما آیا این خصلت در موضوعات تخصصی مشکل ساز نخواهد بود؟

عوامل این فیلم مستند عبارتند از نویسنده و کارگردان: علاء محسنی، تهیه کننده:جعفر صانعی مقدم ، مشاور پروژه: مهرداد اسکویی، مجری طرح:صدیقه رواسی زاده کاشانی، تصویر بردار:مهدی ملک زاده، پژمان مظاهری پور،علاء محسنی، تدوین: میلاد ثابت کار، مشاورتدوین:مجید عاشقی،عکاس و دستیار کارگردان: نسیم مقدم، صدا بردار:وحید پارسا.

فیلم "همه دانا" از مجموعه شبی با فیلم مستند با مشارکت موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در گروه مستند شبکه چهار سیما تهیه می شود.

