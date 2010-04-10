دبیر این همایش به خبرنگار مهر در اهواز هدف از برگزاری این کنگره را تبیین واقع‌بینانه مسئله حجاب و عفاف از نگاه جامعه شناختی، روانشناختی و اندیشه دینی، ارتقای روح معنویت در جامعه وتقویت حجاب و پوشش اسلامی در محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی عنوان کرد.

محمد چکشیان افزود: این همایش با محورهای «عفاف و حجاب در اندیشه امام (ره) و رهبری»، «حجاب و عفاف و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، ‌«عفاف و حجاب و حضور زن در عرصه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «حجاب در اندیشه‌های استاد مطهری»، «عفاف و حجاب و نقش غیرمستقیم زن در ساختن تاریخ»، «عفاف و حجاب و نقش آن در ترویج فرهنگ ایثار و پایداری» و «عفاف و حجاب و نقش آن در سلامت روحی و روانی رزمندگان دفاع مقدس» برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند مقالات خود را با محورهای ذکر شده ارسال کنند.

وی گفت: عموم علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا دهم اردیبهشت ‌ماه سال جاری به نشانی الکترونیکی www.kh-hejab.ir ، تلفکس به شماره 3369452ـ 0611 و یا به نشانی؛ اهواز، دانشگاه شهید چمران، معاونت دانشجویی ـ فرهنگی، مدیریت فرهنگی، دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: همایش «حجاب و عفاف و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان برگزار می‌شود.

چکشیان اضافه کرد: خیریه عچرش، مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دبیر علمی و محمد اکبرزاده کارشناس فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان دبیر اجرایی این همایش هستند.



وی با اشاره به نحوه نگارش مقالات و جزئیات مرتبط تصریح کرد: مقاله باید با فرمت word، فونت B lotus، سایز 14 و فاصله بین خطوط 1.5 سانتیمتر باشد.

همچنین حداقل تعداد صفحات مقاله 11 و حداکثر 25 صفحه، ذکر مشخصات کامل نویسنده مقالات، شماره تماس و آدرس محل سکونت در ابتدای فایل مقالات اجباری است.