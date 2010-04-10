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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

اردیبهشت ماه امسال/

همایش حجاب و عفاف در دانشگاه چمران برپا می‌شود

اهواز - خبرگزاری مهر: همایش «حجاب و عفاف و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» اردیبهشت‌ ماه سال‌ جاری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

دبیر این همایش به خبرنگار مهر در اهواز هدف از برگزاری این کنگره را تبیین واقع‌بینانه مسئله حجاب و عفاف از نگاه جامعه شناختی، روانشناختی و اندیشه دینی، ارتقای روح معنویت در جامعه وتقویت حجاب و پوشش اسلامی در محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی عنوان کرد.

محمد چکشیان افزود: این همایش با محورهای «عفاف و حجاب در اندیشه امام (ره) و رهبری»، «حجاب و عفاف و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، ‌«عفاف و حجاب و حضور زن در عرصه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «حجاب در اندیشه‌های استاد مطهری»، «عفاف و حجاب و نقش غیرمستقیم زن در ساختن تاریخ»، «عفاف و حجاب و نقش آن در ترویج فرهنگ ایثار و پایداری» و «عفاف و حجاب و نقش آن در سلامت روحی و روانی رزمندگان دفاع مقدس» برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند مقالات خود را با محورهای ذکر شده ارسال کنند.
 
وی گفت: عموم علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا دهم اردیبهشت ‌ماه سال جاری به نشانی الکترونیکی www.kh-hejab.ir ، تلفکس به شماره 3369452ـ 0611 و یا به نشانی؛ اهواز، دانشگاه شهید چمران، معاونت دانشجویی ـ فرهنگی، مدیریت فرهنگی، دبیرخانه همایش ارسال کنند.
 
مدیر امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: همایش «حجاب و عفاف و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان برگزار می‌شود.
 
چکشیان اضافه کرد: خیریه عچرش، مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دبیر علمی و محمد اکبرزاده کارشناس فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان دبیر اجرایی این همایش هستند.

وی با اشاره به نحوه نگارش مقالات و جزئیات مرتبط تصریح کرد: مقاله باید با فرمت word، فونت B lotus، سایز 14 و فاصله بین خطوط 1.5 سانتیمتر باشد.
 
همچنین حداقل تعداد صفحات مقاله 11 و حداکثر 25 صفحه، ذکر مشخصات کامل نویسنده مقالات، شماره تماس و آدرس محل سکونت در ابتدای فایل مقالات اجباری است.
کد مطلب 1061191

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