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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

برای بررسی محرومیت چهار ماهه؛

زمان جلسه رسیدگی به پرونده بیرانوند و پرسپولیس در دادگاه CAS مشخص شد

زمان جلسه رسیدگی به پرونده بیرانوند و پرسپولیس در دادگاه CAS مشخص شد

دادگاه عالی ورزش اول آبان‌ماه با حضور نمایندگان علیرضا بیرانوند، باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال، آخرین دفاعیات طرفین درباره حکم محرومیت چهارماهه این دروازه‌بان را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به پرونده علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، اول آبان‌ماه در دادگاه عالی ورزش (CAS) برگزار خواهد شد.

در این جلسه، نماینده قانونی بیرانوند، باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال حضور خواهند داشت تا آخرین دفاعیات خود را درباره حکم انضباطی محرومیت چهارماهه این بازیکن از فعالیت در فوتبال مطرح کنند.

همچنین با توجه به شرایط برگزاری جلسه، نمایندگان هر یک از طرفین این پرونده امکان حضور آنلاین در جلسه رسیدگی را خواهند داشت تا دفاعیات و توضیحات خود را ارائه کنند.

با برگزاری این جلسه، پرونده حقوقی بیرانوند در مرحله رسیدگی در دادگاه عالی ورزش قرار می‌گیرد و باید دید تصمیم نهایی این مرجع ورزشی درباره محرومیت چهارماهه و پرداخت بدهی این دروازه بان ملی پوش به باشگاه پرسپولیس چه خواهد بود.

کد مطلب 6975226
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • محمدی IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      خدارو شکر بعد از ۳سال ببینیم نتیجه چی می شه
    • امین IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      4 0
      پاسخ
      این بار حتماً بیرانوند محکوم خواهد شد چون باشگاه تراکتور از وی حمایت نمی‌کند طفلی فکر میکرد تا حالا خودش جلو باشگاه پرسپولیس واستاده نمیدونست به یک صخره سنگی تکیه زده

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