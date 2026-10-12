به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه فاش کرد که عربستان در قبال کاهش حمایت های هم پیمانان غربی از این کشور در سایه تشدید درگیری ها با یمن احساس ناامیدی می کند.

بر اساس این گزارش، انگلیس از طریق هواپیماهای سوخت رسان از عربستان حمایت کرده ولی با درخواست های دیگر ریاض مبنی بر حمایت های بیشتر طی هفته های گذشته مخالفت کرده است.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن روزانه از چندین عملیات موفقیت آمیز خود علیه مواضع مهم و حساس عربستان از جمله فرودگاه های این کشور خبر می دهند.

آکسیوس نیز فاش کرده بود که ترامپ با درخواست های محمد بن سلمان ولی عهد عربستان برای مشارکت در جنگ علیه یمن مخالفت کرده بود.