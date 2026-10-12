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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۸

بلومبرگ: عربستان احساس ناامیدی می‌کند

بلومبرگ: عربستان احساس ناامیدی می‌کند

بلومبرگ از ناامیدی عربستان نسبت به هم پیمانان غربی خود در بحبوحه درگیری ها با یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه فاش کرد که عربستان در قبال کاهش حمایت های هم پیمانان غربی از این کشور در سایه تشدید درگیری ها با یمن احساس ناامیدی می کند.

بر اساس این گزارش، انگلیس از طریق هواپیماهای سوخت رسان از عربستان حمایت کرده ولی با درخواست های دیگر ریاض مبنی بر حمایت های بیشتر طی هفته های گذشته مخالفت کرده است.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن روزانه از چندین عملیات موفقیت آمیز خود علیه مواضع مهم و حساس عربستان از جمله فرودگاه های این کشور خبر می دهند.

آکسیوس نیز فاش کرده بود که ترامپ با درخواست های محمد بن سلمان ولی عهد عربستان برای مشارکت در جنگ علیه یمن مخالفت کرده بود.

کد مطلب 6975118

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    نظرات

    • لبیک IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      4 1
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      هشدار ایران قوی به کشورهای عربی خبیث سبز شد، همان موقع ایران گفت که دل نبندید به امریکای تروریستی آل سعود در حال سقوط است بزودی یمن عربستان را تصرف میکند.
    • علی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      یک عمر پادشاهی به یک شب ناامیدی وشکست نمی ارزد '

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