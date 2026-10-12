  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

سردار شرفی: شهادت یک مدافع امنیت، صدها نیروی مصمم‌تر به میدان می‌آورد

سردار شرفی: شهادت یک مدافع امنیت، صدها نیروی مصمم‌تر به میدان می‌آورد

سنندج- جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا گفت: شهادت نیروهای مدافع امنیت نه‌تنها اراده نیروهای مسلح را تضعیف نمی‌کندبلکه با تقویت روحیه ایثار، انگیزه دفاع از کشور را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی صبح دوشنبه در اجلاسیه شهدای انتظامی استان کردستان در سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای انتظامی، از برگزارکنندگان کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان و دست‌اندرکاران برگزاری اجلاسیه شهدای انتظامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهادت در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: در تعالیم دینی، شهادت از والاترین ارزش‌هاست و قرآن کریم در آیات متعدد، مجاهدت در راه خدا با جان و مال را زمینه رستگاری انسان معرفی می‌کند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به آیات قرآن درباره پاداش مجاهدان افزود: در فرهنگ اسلامی، شهدا به دلیل گذشتن از جان و هستی خود در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های انسانی، از جایگاه والایی برخوردارند و خانواده‌های آنان نیز باید به این افتخار بزرگ توجه داشته باشند.

شرفی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در طول تاریخ اسلام همواره الهام‌بخش مجاهدان بوده است، ادامه داد: این روحیه در مقاطع مختلف، از صدر اسلام و واقعه کربلا تا پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، نقش مهمی در ایستادگی در برابر دشمنان داشته است.

وی عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از ارتش و سپاه تا فراجا و وزارت دفاع، برای پاسداری از استقلال کشور، ارزش‌های انقلاب و امنیت مردم ایستادگی کرده‌اند و رزمندگان و جانبازان در این مسیر، فداکاری‌های بسیاری از خود نشان داده‌اند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به تأثیر شهادت بر روحیه مدافعان کشور گفت: دشمن باید بداند که با شهادت یک نفر، پرچم دفاع بر زمین نمی‌ماند؛ بلکه نیروهای بیشتری برای ادامه راه او مصمم می‌شوند و مسئولیت دفاع از میهن را بر عهده می‌گیرند.

روایت یافتن پیکر شهید انتظامی پس از ۹ روز

شرفی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه و حمایت آنان از کشور و نظام اظهار کرد: مردم در روزهای سخت و حتی زیر بمباران نیز میدان را ترک نکردند و با حضور خود نشان دادند که برای دفاع از ایران و حفظ دستاوردهای کشور ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی از زمان پوشیدن لباس خدمت، خود را متعهد به پاسداری از امنیت و ادامه مسیر شهدا می‌دانند، به روایت یکی از شهدای انتظامی در حمله به محل استقرار کارکنان فراجا اشاره کرد و گفت: در جریان این حمله، شماری از کارکنان به شهادت رسیدند و پیکر یکی از شهدا تا ۹ روز پیدا نشد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا ادامه داد: در حالی که تلاش‌ها برای یافتن پیکر این شهید به نتیجه نرسیده بود، دختر او به محل حادثه آمد و نقطه‌ای را در میان آوار نشان داد. پس از جابه‌جایی آوار در همان محدوده، پیکر شهید پیدا شد.

وی این روایت را یادآور پیوند عاطفی خانواده‌ها با شهدای خود دانست و تأکید کرد: خانواده‌های شهدا باید با سربلندی به مسیری که عزیزانشان انتخاب کرده‌اند نگاه کنند و بدانند که یاد و راه شهدا همچنان الهام‌بخش مدافعان امنیت است.

شهادت باید به تقویت اراده و مسئولیت‌پذیری بینجامد

شرفی با تأکید بر اینکه هدف نیروهای مسلح تنها رسیدن به مقام شهادت نیست، تصریح کرد: فرهنگ شهادت باید به نیروها شجاعت، عزت، استواری و قدرت ایستادگی در برابر تهدیدها ببخشد تا بتوانند با اراده‌ای محکم از کشور و مردم دفاع کنند.

وی افزود: نیروهای مسلح در مسیر پاسداری از امنیت جامعه و دفاع از ارزش‌های انسانی، عهد خود را با شهدا حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند فداکاری‌های آنان به فراموشی سپرده شود.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره جایگاه نیروهای نظامی در جامعه گفت: نیروهای مسلح باید دژ مستحکم مردم باشند و این مسئولیت با برخورداری از ایمان، اقتدار، صلابت و مهارت‌های حرفه‌ای محقق می‌شود.

شرفی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح زمانی می‌توانند امنیت و آسایش جامعه را تضمین کنند که توانایی و شایستگی لازم برای دفاع از مردم را به دست آورده باشند و در انجام مسئولیت خود استوار بمانند.

وی همچنین بر ضرورت فراهم شدن زمینه رشد فرزندان شهدا تأکید کرد و گفت: فرزندان شهدا باید در حوزه‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی به توانمندی برسند و با تکیه بر شایستگی‌های خود، در مسئولیت‌های مهم کشور نقش‌آفرینی کنند و راه پدران و مادران شهیدشان را ادامه دهند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا در پایان از خانواده‌های معظم شهدا، اصحاب رسانه و همه افرادی که با فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در ماندگاری یاد و راه شهدا نقش دارند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6975403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها