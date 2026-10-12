به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی صبح دوشنبه در اجلاسیه شهدای انتظامی استان کردستان در سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای انتظامی، از برگزارکنندگان کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان و دست‌اندرکاران برگزاری اجلاسیه شهدای انتظامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهادت در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: در تعالیم دینی، شهادت از والاترین ارزش‌هاست و قرآن کریم در آیات متعدد، مجاهدت در راه خدا با جان و مال را زمینه رستگاری انسان معرفی می‌کند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به آیات قرآن درباره پاداش مجاهدان افزود: در فرهنگ اسلامی، شهدا به دلیل گذشتن از جان و هستی خود در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های انسانی، از جایگاه والایی برخوردارند و خانواده‌های آنان نیز باید به این افتخار بزرگ توجه داشته باشند.

شرفی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در طول تاریخ اسلام همواره الهام‌بخش مجاهدان بوده است، ادامه داد: این روحیه در مقاطع مختلف، از صدر اسلام و واقعه کربلا تا پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، نقش مهمی در ایستادگی در برابر دشمنان داشته است.

وی عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از ارتش و سپاه تا فراجا و وزارت دفاع، برای پاسداری از استقلال کشور، ارزش‌های انقلاب و امنیت مردم ایستادگی کرده‌اند و رزمندگان و جانبازان در این مسیر، فداکاری‌های بسیاری از خود نشان داده‌اند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به تأثیر شهادت بر روحیه مدافعان کشور گفت: دشمن باید بداند که با شهادت یک نفر، پرچم دفاع بر زمین نمی‌ماند؛ بلکه نیروهای بیشتری برای ادامه راه او مصمم می‌شوند و مسئولیت دفاع از میهن را بر عهده می‌گیرند.

روایت یافتن پیکر شهید انتظامی پس از ۹ روز

شرفی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه و حمایت آنان از کشور و نظام اظهار کرد: مردم در روزهای سخت و حتی زیر بمباران نیز میدان را ترک نکردند و با حضور خود نشان دادند که برای دفاع از ایران و حفظ دستاوردهای کشور ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی از زمان پوشیدن لباس خدمت، خود را متعهد به پاسداری از امنیت و ادامه مسیر شهدا می‌دانند، به روایت یکی از شهدای انتظامی در حمله به محل استقرار کارکنان فراجا اشاره کرد و گفت: در جریان این حمله، شماری از کارکنان به شهادت رسیدند و پیکر یکی از شهدا تا ۹ روز پیدا نشد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا ادامه داد: در حالی که تلاش‌ها برای یافتن پیکر این شهید به نتیجه نرسیده بود، دختر او به محل حادثه آمد و نقطه‌ای را در میان آوار نشان داد. پس از جابه‌جایی آوار در همان محدوده، پیکر شهید پیدا شد.

وی این روایت را یادآور پیوند عاطفی خانواده‌ها با شهدای خود دانست و تأکید کرد: خانواده‌های شهدا باید با سربلندی به مسیری که عزیزانشان انتخاب کرده‌اند نگاه کنند و بدانند که یاد و راه شهدا همچنان الهام‌بخش مدافعان امنیت است.

شهادت باید به تقویت اراده و مسئولیت‌پذیری بینجامد

شرفی با تأکید بر اینکه هدف نیروهای مسلح تنها رسیدن به مقام شهادت نیست، تصریح کرد: فرهنگ شهادت باید به نیروها شجاعت، عزت، استواری و قدرت ایستادگی در برابر تهدیدها ببخشد تا بتوانند با اراده‌ای محکم از کشور و مردم دفاع کنند.

وی افزود: نیروهای مسلح در مسیر پاسداری از امنیت جامعه و دفاع از ارزش‌های انسانی، عهد خود را با شهدا حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند فداکاری‌های آنان به فراموشی سپرده شود.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره جایگاه نیروهای نظامی در جامعه گفت: نیروهای مسلح باید دژ مستحکم مردم باشند و این مسئولیت با برخورداری از ایمان، اقتدار، صلابت و مهارت‌های حرفه‌ای محقق می‌شود.

شرفی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح زمانی می‌توانند امنیت و آسایش جامعه را تضمین کنند که توانایی و شایستگی لازم برای دفاع از مردم را به دست آورده باشند و در انجام مسئولیت خود استوار بمانند.

وی همچنین بر ضرورت فراهم شدن زمینه رشد فرزندان شهدا تأکید کرد و گفت: فرزندان شهدا باید در حوزه‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی به توانمندی برسند و با تکیه بر شایستگی‌های خود، در مسئولیت‌های مهم کشور نقش‌آفرینی کنند و راه پدران و مادران شهیدشان را ادامه دهند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا در پایان از خانواده‌های معظم شهدا، اصحاب رسانه و همه افرادی که با فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در ماندگاری یاد و راه شهدا نقش دارند، قدردانی کرد.